KNAB напоминает: с пятницы в Латвии запрещена предвыборная агитация

Исключение составляют бесплатные публикации в соцсетях и других интернет-ресурсах. Закон о предвыборной агитации не запрещает выражать свои политические взгляды или делиться бесплатным контентом даже в день выборов и накануне. Однако запрещено продвигать такие записи за плату. Кроме того, запрещена платная реклама видео и других материалов, созданных с помощью инструментов искусственного интеллекта.