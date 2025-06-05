KNAB напоминает: с пятницы в Латвии запрещена предвыборная агитация
В пятницу, 6 июня, и в день выборов в субботу распространять агитационные материалы в публичном пространстве запрещено, сообщает Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs - KNAB).
Это означает, что в эти дни агитационные материалы не должны присутствовать в печатных изданиях, городской среде и электронных СМИ. Также запрещено размещать платную агитацию в социальных сетях и других интернет-ресурсах. Запрещено также раздавать избирателям любые подарки, включая сладости и предметы с символикой партии.
Исключение составляют бесплатные публикации в соцсетях и других интернет-ресурсах. Закон о предвыборной агитации не запрещает выражать свои политические взгляды или делиться бесплатным контентом даже в день выборов и накануне. Однако запрещено продвигать такие записи за плату. Кроме того, запрещена платная реклама видео и других материалов, созданных с помощью инструментов искусственного интеллекта.
Агитационные материалы могут быть разными: реклама, интервью, посты в социальных сетях. Если жители в течение этих двух дней, когда действует усиленный запрет на агитацию, обнаружат незаконные материалы в городской среде, прессе или интернете, они могут сообщить об этом в KNAB.
Сделать это можно разными способами, в том числе анонимно, через онлайн-платформу или мобильное приложение Ziņo KNAB!, по телефону доверия 8000 20 70 или по электронной почте pasts@knab.gov.lv.