Эксперты определили самый уродливый город на планете. В нем полно жутких мест и находится он в Европе

Как пишет Express, Шарлеруа в Бельгии когда-то был важным центром угледобычи и сталелитейной промышленности. Но после десятилетий упадка он стал известен своими заброшенными зданиями, бедностью и улицами, заваленными мусором. С населением более 200 тысяч человек, это крупнейший город Валлонии и четвертый по величине в Бельгии. Некоторые районы по-прежнему привлекательны — например, церковь Святого Христофора и Беффруа Шарлеруа, но всего в нескольких метрах от них, как отмечает ютубер Томоти в видео под названием «Заброшенные места Шарлеруа: внутри самого уродливого города мира», обстановка резко меняется.