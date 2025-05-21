Эксперты назвали самый переполненный туристами остров в Европе - и это не Тенерифе и не Майорка

На втором месте — хорватская Истрийская жупания, на третьем — испанский остров Фуэртевентура. Специалисты отмечают, что на Закинфе не самое большое абсолютное число туристов, но в пересчете на местное население туристическая нагрузка колоссальна. Это влияет на атмосферу отдыха: туристы проводят отпуск в окружении других туристов, а магазины, рестораны и культурные объекты ориентированы на гостей, а не на местных.