Эксперты назвали самый переполненный туристами остров в Европе - и это не Тенерифе и не Майорка
Самый перегруженный туристами остров Европы — это Закинф в Греции. Согласно отчету портала Which?, на острове, где проживает около 40 тысяч человек, в 2023 году было зафиксировано 6 миллионов ночевок. Это означает примерно 150 ночевок на одного жителя.
На втором месте — хорватская Истрийская жупания, на третьем — испанский остров Фуэртевентура. Специалисты отмечают, что на Закинфе не самое большое абсолютное число туристов, но в пересчете на местное население туристическая нагрузка колоссальна. Это влияет на атмосферу отдыха: туристы проводят отпуск в окружении других туристов, а магазины, рестораны и культурные объекты ориентированы на гостей, а не на местных.
Эксперты рекомендуют рассматривать альтернативные направления, где нет такой плотности туристов. Также отмечается, что в популярных странах, таких как Испания, вводятся дополнительные налоги и ужесточается отношение к туристам, что делает менее известные направления все более привлекательными для спокойного отдыха.
Вот полный список европейских мест наибольшей туристической нагрузкой (число туристических ночевок на 1 000 местных жителей):
1. Закинф, Греция — 149
2. Истрийская жупания, Хорватия — 133
3. Фуэртевентура, Испания — 118
4. Лансароте, Испания — 117
5. Додеканесские острова, Греция (Калимнос, Карпатос, Касос, Кос, Родос) — 113
6. Тирольский Оберланд, Австрия — 112
7. Пинцгау-Понгау (Альпы Зальцбурга), Австрия — 109
8. Киклады, Греция (Андрос, Тира, Кея, Милос, Миконос, Наксос, Парос, Сирос, Тинос) — 104
9. Керкира (Корфу), Греция — 100
10. Аусерферн, Австрия — 97
Кстати, восточноевропейские города возглавили рейтинг самых выгодных направлений для коротких туристических поездок, показал новый отчет, опубликованный Post Office Travel Money. Рига - на первом месте.