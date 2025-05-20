Исследование назвало Ригу самым выгодным для коротких путешествий городом
Восточноевропейские города возглавили рейтинг самых выгодных направлений для коротких туристических поездок среди британцев, показал новый отчет, опубликованный Post Office Travel Money. Рига - на первом месте.
Как пишет Financial Times, согласно исследованию, наилучшее соотношение цены и качества предлагают столицы таких стран, как Латвия, Литва, Польша и Черногория. В опросе сравнивались расходы на 12 типичных туристических позиций (включая питание, транспорт по городу и проживание, но не авиаперелет) в 38 европейских городах.
Рига заняла первое место впервые за десятилетие, поднявшись с шестой позиции. Стоимость туристической корзины в латвийской столице снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 252 фунта стерлингов (299 евро).
Вильнюс (301 евро) занял второе место, сместившись с лидирующей позиции прошлого года из-за увеличения общей стоимости на 7,5%, в том числе из-за роста цен на жилье. Третье место досталось Варшаве (328 евро), где стоимость проживания снизилась на 46 евро. Польша также представлена в десятке городов Гданьском (352 евро, 7-е место) и Краковом (356 евро, 8-е место). В целом Восточная Европа заняла семь из десяти позиций в рейтинге, остальные три достались Лиссабону, Порту и Лиллю.
Общая стоимость поездки в две балтийские столицы на 60% ниже, чем в самых дорогих городах рейтинга — Осло и Копенгагене. Проживание в отеле три звезды в Риге обойдется более чем на 178 евро дешевле, чем в Осло.
Лора Плакетт из Post Office советует внимательно следить за курсами обмена и учитывать сильное влияние цен на жилье, особенно в пик сезона: «Мы наблюдаем резкие скачки цен в зависимости от доступности номеров в пиковые месяцы. Это серьезно влияет на общую стоимость поездки», — отметила она. Например, из-за роста цен на жилье на 24% Афины потеряли свое место в первой пятерке рейтинга. В городах, где выше доступность отелей, стоимость проживания остается более доступной.
Тем временем, эксперты советуют туристам этим летом объезжать стороной пять европейских стран. Латвии среди них, к счастью, нет.