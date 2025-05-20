Исследование назвало Ригу самым выгодным для коротких путешествий городом

Лора Плакетт из Post Office советует внимательно следить за курсами обмена и учитывать сильное влияние цен на жилье, особенно в пик сезона: «Мы наблюдаем резкие скачки цен в зависимости от доступности номеров в пиковые месяцы. Это серьезно влияет на общую стоимость поездки», — отметила она. Например, из-за роста цен на жилье на 24% Афины потеряли свое место в первой пятерке рейтинга. В городах, где выше доступность отелей, стоимость проживания остается более доступной.