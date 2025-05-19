Эксперты советуют туристам этим летом объезжать стороной пять европейских стран
С приближением лета многие мечтают о живописных местах, чтобы отдохнуть и сбежать от повседневности. Однако наплыв туристов в популярных направлениях может превратить отпуск в настоящее испытание.
Как пишет St Martin Week, в летний период некоторые страны особенно страдают от чрезмерной перегрузки, что ухудшает впечатления как для самих туристов, так и для местных жителей.
Туристы набросились на Хорватию
Так, Хорватия с ее живописными пейзажами и богатым культурным наследием ежегодно привлекает все больше путешественников. Около 70% годового потока туристов приходится на лето, при этом пик достигается в августе. Страна быстро становится переполненной. Город Дубровник, например, пытается ограничить заход круизных лайнеров, чтобы уменьшить наплыв туристов. Несмотря на эти усилия, высокая концентрация гостей вредит окружающей среде и ухудшает качество жизни местных.
Тем, кто все же хочет открыть для себя Хорватию, стоит рассмотреть возможность поездки вне летних месяцев или выбрать менее известные направления.
Невыносимое лето в Черногории
Черногория, несмотря на скромные размеры, также испытывает давление со стороны туристов: 57% всех визитов приходятся на лето, из них 22% — на август, особенно на побережье Адриатического моря.
Курорты перегружены, а туристическая инфраструктура часто не справляется с таким наплывом, что делает отдых менее приятным. Города Будва и Котор, хотя и славятся своей красотой, в пик сезона становятся практически невыносимыми из-за толп туристов, что вызывает у гостей разочарование.
Утомительная Болгария
Болгарское побережье Черного моря также пользуется популярностью летом — 57% всех туристических прибытии приходятся на этот сезон. Переполненные пляжи и курорты могут сделать отдых утомительным. К примеру, популярные Солнечный Берег и Варна в летние месяцы превышают свою вместимость, из-за чего местные службы часто не справляются с нагрузкой.
Для тех, кто хочет избежать толпы, болгарские горы становятся идеальным решением: они предлагают живописные пейзажи и спокойную атмосферу, вдали от шума побережья.
Перегруженный греческий рай
Греческие острова ассоциируются с райскими уголками, но летом туда съезжаются 56% всех туристов. Такие острова, как Санторини и Миконос, особенно перегружены. Они сталкиваются с проблемами управления ресурсами и отходами. Ограниченная инфраструктура и огромные потоки туристов нарушают экологическое и социальное равновесие.
Тем, кто ищет более спокойный отдых, стоит обратить внимание на менее известные острова, такие как Наксос или Икария, где можно насладиться настоящей греческой атмосферой без наплыва туристов.
Суета в Италии
Италия, известная своим культурным наследием, принимает 47% всех туристов именно летом. Такие достопримечательности, как Рим и Венеция, особенно страдают от переизбытка посетителей. В Венеции даже ввели туристический сбор, чтобы регулировать количество гостей, но справиться с проблемой полностью пока не удается. Миллионы туристов ежегодно наводняют улицы этих городов, что снижает качество отдыха и создает серьезные трудности в управлении ресурсами.
Для более спокойного отдыха стоит рассмотреть регионы Италии, находящиеся в стороне от туристических маршрутов — такие как Ланге или Апулия. Они сохраняют всю магию Италии, но без постоянной суеты, характерной для самых популярных направлений.
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