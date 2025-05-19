Эксперты советуют туристам этим летом объезжать стороной пять европейских стран

Италия, известная своим культурным наследием, принимает 47% всех туристов именно летом. Такие достопримечательности, как Рим и Венеция, особенно страдают от переизбытка посетителей. В Венеции даже ввели туристический сбор, чтобы регулировать количество гостей, но справиться с проблемой полностью пока не удается. Миллионы туристов ежегодно наводняют улицы этих городов, что снижает качество отдыха и создает серьезные трудности в управлении ресурсами.