Доброе дело не осталось безнаказанным? За помощь сирийцам латвийскую активистку приговорили к общественным работам

После того как ЕСПЧ принял решение о применении временных мер в отношении этих людей - не выдворять их из Латвии и обеспечить пищей, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, Раубишко вместе с еще одним членом организации Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилсом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет выполнено и сирийские граждане получат необходимую помощь. По факту этих действий был начат уголовный процесс, в рамках которого Раубишко позднее была обвинена в организации незаконного пересечения границы группой лиц.