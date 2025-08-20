Доброе дело не осталось безнаказанным? За помощь сирийцам латвийскую активистку приговорили к общественным работам
Сотрудница организации Gribu palīdzēt bēgļiem Иева Раубишко приговорена к 200 часам общественных работ за содействие организации незаконного пересечения границы сирийскими гражданами.
Латгальский районный суд в Резекне приговорил сотрудницу организации "Gribu palīdzēt bēgļiem" ("Хочу помогать беженцам") Иеву Раубишко к 200 часам общественных работ за умышленное содействие незаконному пересечению государственной границы группой лиц. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Прокурор во время слушания дела в суде требовала приговорить Раубишко к лишению свободы на 1,5 года. Раубишко своей вины в инкриминируемом преступлении не признала.
Судья Иварс Дзиндзукс после оглашения сокращенного приговора подчеркнул, что мотивом Раубишко было оказание помощи людям, но осуществлена она была незаконными методами. Раубишко обвинялась в организации незаконного пересечения границы, однако суд признал ее виновной в содействии незаконному пересечению и вынес более мягкое наказание. Суд учел степень соучастия Раубишко, ее прошлую деятельность, уровень причиненного вреда и общей ответственности. Судья отметил, что совершенное ею преступление отличается от многих других подобных нарушений, так как Раубишко действовала не из корысти, а из желания помочь людям.
В организации Gribu palīdzēt bēgļiem агентству LETA ранее сообщили, что в январе 2023 года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких граждан Сирии, которые длительное время находились у латвийско-белорусской границы, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Эти люди неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу, чтобы просить о предоставлении убежища, но их отправляли обратно в Беларусь.
После того как ЕСПЧ принял решение о применении временных мер в отношении этих людей - не выдворять их из Латвии и обеспечить пищей, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, Раубишко вместе с еще одним членом организации Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилсом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет выполнено и сирийские граждане получат необходимую помощь. По факту этих действий был начат уголовный процесс, в рамках которого Раубишко позднее была обвинена в организации незаконного пересечения границы группой лиц.
В свою очередь прокуратура считает, что Раубишко подала в ЕСПЧ заведомо ложные сведения о группе сирийских граждан, незаконно проникших в Латвию. Как указало обвинение, 11 января 2023 года в переписке с одним из членов группы сирийцев она дала указание незаконно пересечь латвийскую границу, чтобы можно было заявить, что они находятся под юрисдикцией Латвии, и таким образом создать основание для применения ЕСПЧ временных мер.
Выполняя указания Раубишко, пятеро сирийцев, в отношении которых позднее было начато отдельное уголовное производство, 11 января умышленно незаконно пересекли границу Латвии в Робежниекской волости. После того как на территории Латвии они сделали фотографии и отправили их Раубишко, им было дано указание вернуться в Беларусь и ждать решения ЕСПЧ о применении временных мер.
Прокуратура указывает, что 11 января 2023 года Раубишко подала в ЕСПЧ заведомо ложные сведения о нахождении группы сирийских граждан под юрисдикцией Латвии, осознавая, что на момент подачи информации они уже покинули Латвию и находились на территории Беларуси.