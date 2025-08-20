Нам медики не нужны? Несмотря на знание языка, врач из Украины 3 года не может получить признание диплома в Латвии

Украинская врач, владеющая латышским языком и более десяти лет проработавшая семейным врачом на родине, уже три года не может добиться признания своего диплома и официального статуса врача в Латвии. Об этом рассказала член правления SIA Jelgavas klīnika Кинтия Барлоти в эфире TV24. Латвийский медик отметила, что проблема носит системный характер. По ее словам, специалистка успешно сдала экзамены, получила высшую категорию по латышскому языку и работает в клинике, однако до сих пор считается лишь медсестрой.