Нам медики не нужны? Несмотря на знание языка, врач из Украины 3 года не может получить признание диплома в Латвии
В Латвии ощущается острая нехватка медицинских кадров, однако даже опытные специалисты, пусть и иностранные, сталкиваются с искусственными барьерами.
Украинская врач, владеющая латышским языком и более десяти лет проработавшая семейным врачом на родине, уже три года не может добиться признания своего диплома и официального статуса врача в Латвии. Об этом рассказала член правления SIA Jelgavas klīnika Кинтия Барлоти в эфире TV24. Латвийский медик отметила, что проблема носит системный характер. По ее словам, специалистка успешно сдала экзамены, получила высшую категорию по латышскому языку и работает в клинике, однако до сих пор считается лишь медсестрой.
«Это абсурд. Человек идеально владеет латышским, переехал сюда с детьми, хочет работать, но каждый раз появляется новое препятствие — то диплом, то разрешение. Мы поддерживаем ее, но складывается впечатление, что эти барьеры создаются искусственно», — подчеркнула Барлоти.
Она добавила, что в то время как в стране ощущается серьезная нехватка врачей, чиновники вместо поддержки специалистов лишь усложняют их интеграцию. «Эти люди могли уехать в Германию, но выбрали Латвию. Они хотят работать здесь и быть нашими людьми», — заявила Барлоти.