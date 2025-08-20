"Ни нашим, ни вашим": русские Латвии заняли особую позицию по отношению к войне в Украине

Из этого он сделал вывод, что сохраняющаяся неопределённость в войне усиливает неспособность русскоязычных Латвии занять позицию одной из сторон, и вместо этого эти люди стараются избегать углубления в конфликт и живут в состоянии кажущегося равнодушия ко всему, что с ним связано. В то же время исследователь подчеркнул, что «температура» межэтнических отношений в Латвии ни в коем случае не снизилась.