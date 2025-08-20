"Ни нашим, ни вашим": русские Латвии заняли особую позицию по отношению к войне в Украине
Затянувшаяся неопределённость в войне России против Украины усилила неспособность русскоязычных жителей Латвии занять чёткую позицию по этим вопросам, заявил в интервью Латвийскому радио ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.
Он сослался на проведённые исследования, которые показывают: среди латвийских русскоязычных в последнее время снизилась поддержка Украины, а неопределённость, то есть неспособность встать на одну из сторон конфликта, возросла. При этом, отметил исследователь, нельзя утверждать, что среди русскоязычных жителей Латвии усилилась уверенность в необходимости поддерживать нарративы, распространяемые Кремлём.
Анализ, проведённый Службой государственной безопасности, также подтверждает, что среди латвийских русскоязычных не увеличивается демонстративная поддержка агрессии России против Украины. Однако сейчас уже большинство русскоязычных Латвии по вопросу российско-украинской войны занимает нейтральную позицию — они не поддерживают ни Россию, ни Украину, отметил Капранс, ссылаясь на последние замеры общественного мнения.
Из этого он сделал вывод, что сохраняющаяся неопределённость в войне усиливает неспособность русскоязычных Латвии занять позицию одной из сторон, и вместо этого эти люди стараются избегать углубления в конфликт и живут в состоянии кажущегося равнодушия ко всему, что с ним связано. В то же время исследователь подчеркнул, что «температура» межэтнических отношений в Латвии ни в коем случае не снизилась.
По мнению Капранса, латвийское общественное мнение движется в направлении того, что русскоязычные жители Латвии должны демонстрировать лояльность и в вопросе войны России против Украины. Однако при этом в стране не наблюдается выраженных признаков этнического конфликта.
Коснувшись поднятого вице-мэром Риги Эдвардом Ратниексом (NA) вопроса о страхе перед нелегальными иммигрантами, исследователь ЛУ отметил, что это могут быть субъективные ощущения и наблюдения политика, на которых обычно не следует строить политику. По словам Капранса, данные социологических исследований показывают, что в латвийском обществе в последнее время страх перед нелегальными иммигрантами не увеличился.