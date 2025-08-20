На аукцион выставлена собственность легендарного хоккеиста Сандиса Озолиньша в Балтэзерсе
До 25 августа можно подать заявку на участие в аукционе и приобрести принадлежащую легенде латвийского хоккея Сандису Озолиньшу усадьбу "Kalnsētas", которая находится в Балтэзерсе Адажского края.
Как свидетельствует информация, опубликованная на сайте электронных аукционов, недвижимость по адресу Таллинское шоссе, 25, Балтэзерс, включает в себя земельный участок общей площадью 1,616 га, на котором расположены одноэтажный бетонный жилой дом, двухэтажное бетонное жилое здание и два хозяйственных строения. Начальная цена за эту недвижимость установлена в размере 650 тысяч евро.
Аукцион начался 5 августа, заявки принимаются до 25 августа, а завершение намечено на 4 сентября. Шаг аукциона составляет десять тысяч евро. Аукцион считается состоявшимся, даже если зарегистрировался и явился только один участник, который перебил стартовую цену. Если первый аукцион будет признан несостоявшимся, объявляется и проводится второй, при соблюдении тех же условий, но с начальной суммой уже в 520 тысяч евро.
Свою недвижимость Озолиньш пытался продать еще два года назад, тогда он просил за нее 750 тысяч евро. Однако, поскольку он судился со своей бывшей женой Сандрой, суд постановил заморозить имущество хоккеиста – дом и землю в Балтэзерсе. В августе 2023 года суд наложил ипотечный арест на недвижимость в целях обеспечения иска Сандры Озолини. Это был один из способов защиты прав истца на время судебного процесса, чтобы ответчик не смог, например, подарить или продать имущество другому лицу. Нередко во время тяжбы у ответчика «вдруг» уже ничего нет, поэтому истец имеет право на такие меры. Но теперь продажу собственности через аукцион осуществляет уже присяжный судебный исполнитель.