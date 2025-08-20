На аукцион выставлена собственность легендарного хоккеиста Сандиса Озолиньша в Балтэзерсе

Свою недвижимость Озолиньш пытался продать еще два года назад, тогда он просил за нее 750 тысяч евро. Однако, поскольку он судился со своей бывшей женой Сандрой, суд постановил заморозить имущество хоккеиста – дом и землю в Балтэзерсе. В августе 2023 года суд наложил ипотечный арест на недвижимость в целях обеспечения иска Сандры Озолини. Это был один из способов защиты прав истца на время судебного процесса, чтобы ответчик не смог, например, подарить или продать имущество другому лицу. Нередко во время тяжбы у ответчика «вдруг» уже ничего нет, поэтому истец имеет право на такие меры. Но теперь продажу собственности через аукцион осуществляет уже присяжный судебный исполнитель.