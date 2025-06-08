Латвийцам, въезжающим в Россию, стоит быть осторожнее: даже удаленные данные на телефоне могут стать проблемой

Подобная практика может затронуть и граждан Латвии, особенно учитывая напряженные отношения между странами. При пересечении границы в Россию рекомендуется не производить резких изменений в содержимом телефона — это может вызвать подозрения и привести к отказу во въезде. Более того, Министерство иностранных дел Латвии призывает вообще не ездить ни в Россию, ни в Беларусь, где из-за отсутствия правового порядка любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен под стражу.