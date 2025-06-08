Латвийцам, въезжающим в Россию, стоит быть осторожнее: даже удаленные данные на телефоне могут стать проблемой
Жители Латвии, продолжающие поездки в Россию, должны учитывать ужесточение пограничного контроля в РФ. По сообщениям местных СМИ, в последнее время российские пограничники стали отказывать во въезде из-за удаленной информации на телефонах — таких как фотографии и контакты.
Как сообщает РИА Новости, часть намеревавшихся въехать в Россию украинцев не пустили в страну из-за удаленных данных на телефоне. Так, один из украинцев удалил несколько тысяч снимков и ряд записей из телефонной книги перед пересечением границы. Пограничники расценили это как попытку скрыть возможные «истинные политические взгляды». Апелляции в суде успеха не принесли — запрет на въезд остался в силе.
Подобная практика может затронуть и граждан Латвии, особенно учитывая напряженные отношения между странами. При пересечении границы в Россию рекомендуется не производить резких изменений в содержимом телефона — это может вызвать подозрения и привести к отказу во въезде. Более того, Министерство иностранных дел Латвии призывает вообще не ездить ни в Россию, ни в Беларусь, где из-за отсутствия правового порядка любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен под стражу.