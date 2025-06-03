Москва вводит новые правила въезда в РФ - изменения коснутся неграждан Латвии
В России с 30 июня 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства должны будут заполнять электронные заявления за трое суток до планируемого въезда в страну в безвизовом порядке.
В рамках второй части экспериментального проекта по модернизации правил въезда и выезда иностранных граждан, начиная с 30 июня 2025 года, путешественники, имеющие право на безвизовый въезд в Россию (к ним относятся и неграждане ЛР), будут обязаны подавать заявление о въезде не позднее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия. В экстренных случаях, таких как необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, заявление можно будет подать за 4 часа до въезда. Это нововведение позволит властям заранее получать необходимую информацию о приезжающих.
Для подачи заявления иностранным гражданам нужно будет отправить необходимые данные через специальную платформу в электронной форме. Для несовершеннолетних заявление должны заполнять родители или опекуны. Срок действия заявления о въезде в Россию составит 90 дней со дня подачи. На границе нужно будет предоставить уникальный код.
Важно отметить, что для иностранных граждан, въезжающих в Россию по визе (в том числе и граждан ЛР), подавать такое заявление не потребуется, но создание профиля в специальном приложении будет доступно по желанию, чтобы получить услуги на территории страны.
Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года, и в случае его успешности, данная мера может стать постоянной.