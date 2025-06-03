Москва вводит новые правила въезда в РФ - изменения коснутся неграждан Латвии

В рамках второй части экспериментального проекта по модернизации правил въезда и выезда иностранных граждан, начиная с 30 июня 2025 года, путешественники, имеющие право на безвизовый въезд в Россию (к ним относятся и неграждане ЛР), будут обязаны подавать заявление о въезде не позднее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия. В экстренных случаях, таких как необходимость экстренного лечения, тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, заявление можно будет подать за 4 часа до въезда. Это нововведение позволит властям заранее получать необходимую информацию о приезжающих.