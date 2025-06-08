В США назвали цели в Украине, по которым нанесет удар Кремль в ответ за нападение на стратегическую авиацию

Официальные лица говорили на условиях анонимности. Они не раскрыли предполагаемые цели России и не стали делиться данными разведки. Один из источников отметил, что атака будет «асимметричной», то есть не будет зеркально повторять действия Украины, которая на прошлой неделе ударила по российским военным самолетам.