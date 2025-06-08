В США назвали цели в Украине, по которым нанесет удар Кремль в ответ за нападение на стратегическую авиацию
США считают, что обещанная российским президентом Владимиром Путиным месть за атаку украинских дронов в минувшие выходные пока не реализована в полной мере и, вероятно, будет представлять собой масштабный, многокомпонентный удар. Об этом сообщили агентству Reuters американские официальные лица.
Точные сроки российской ответной операции остаются неясными: один из источников предположил, что она может состояться в ближайшие дни. Другой американский чиновник заявил, что ответ, скорее всего, будет включать использование различных типов воздушных средств, включая ракеты и беспилотники.
Официальные лица говорили на условиях анонимности. Они не раскрыли предполагаемые цели России и не стали делиться данными разведки. Один из источников отметил, что атака будет «асимметричной», то есть не будет зеркально повторять действия Украины, которая на прошлой неделе ударила по российским военным самолетам.
В пятницу Россия уже нанесла массированный ракетно-дроновый удар по украинской столице Киеву. Минобороны РФ заявило, что атака была направлена на военные и связанные с армией объекты и стала ответом на «террористические акты» Украины. Однако, по мнению американских чиновников, это лишь начало, и основной ответ Москвы еще впереди.
Западный дипломатический источник предположил, что ответ России может усилиться ударами по символическим объектам — таким, как правительственные здания в Киеве — с целью направить четкий сигнал украинским властям.
Еще один высокопоставленный западный дипломат предсказал разрушительный удар Москвы: «Он будет масштабным, жестоким и беспощадным. Но украинцы — смелый народ».
Эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир Майкл Коффман полагает, что Москва может попытаться наказать украинскую Службу безопасности (СБУ) за ее участие в атаке прошлых выходных. Россия, по его словам, может применить баллистические ракеты средней дальности.
«Скорее всего, они попытаются нанести удар по штаб-квартире СБУ или другим региональным управлениям разведки», — считает Коффман.
Тем не менее он отметил, что возможности России для эскалации ограничены, поскольку она уже задействует значительную часть своих военных ресурсов в войне против Украины.
«В целом способность России существенно нарастить удары по сравнению с тем, что она делает последние месяцы, довольно ограничена», — отметил эксперт.
Киев заявил, что дерзкая атака в воскресенье была проведена с использованием 117 беспилотников, запущенных с глубины российской территории в рамках операции с кодовым названием «Паутина».
По оценке США, в результате удара были поражены до 20 российских самолетов — примерно половина из числа, о которых ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский. Около 10 самолетов были уничтожены.
Российское правительство опровергло информацию об уничтожении самолетов, заявив, что повреждения будут устранены. Однако российские военные блогеры сообщают о потере или серьезном повреждении примерно десятка машин, включая самолеты, способные нести ядерное оружие.