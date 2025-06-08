Из-за огромного притока туристов местные жители тысячами бегут из популярного испанского города-курорта

Представитель Социалистической партии Даниэль Перес назвал это «тихим, но жестоким изгнанием». «Молодежь, рабочие и семьи вынуждены покидать свой город, потому что не могут позволить себе арендовать или купить жилье, а городской совет бездействует и не защищает своих жителей. Ситуация не только не улучшилась, но и серьезно ухудшилась за два года правления Народной партии из-за моратория, который так и не был реализован. Более 50% людей в возрасте от 35 до 55 лет, родившихся в Малаге, больше здесь не живут. Это целое поколение, вытесненное спекулятивной моделью, которая отдает приоритет туристическим апартаментам, а не доступному жилью. Что сделал мэр? Он даже отказался объявить жилищное ЧП на последнем пленарном заседании, несмотря на то что сам публично признал проблему. Это показывает его последовательность и преданность Малаге».