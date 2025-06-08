Из-за огромного притока туристов местные жители тысячами бегут из популярного испанского города-курорта
Более 21 000 жителей покинули один из крупных испанских городов, любимый в том числе и жителями Латвии, из-за жилищного кризиса, усугубленного чрезмерным наплывом туристов.
Малага ежегодно привлекает миллионы туристов своими песчаными пляжами и великолепными барами, что привело к резкому росту числа объектов краткосрочной аренды. В результате многие местные жители оказались не в состоянии позволить себе жилье в родном городе и были вынуждены переехать туда, где аренда и цены на жилье ниже.
Мэр Малаги Франсиско Де ла Торре во время своей предвыборной кампании пообещал ввести меры по ограничению роста туристического жилья, однако некоторые жители считают его действия недостаточными. Социалистическая фракция в городском совете Малаги заявила, что на практике власти города одобрили "почти 5000 новых объектов туристического жилья и потеряли более 21 000 жителей".
Согласно официальным данным за 2023 год, из Малаги уехали 21 015 зарегистрированных жителей, из них 6695 родились в городе, и многие — в возрасте от 30 до 50 лет.
Представитель Социалистической партии Даниэль Перес назвал это «тихим, но жестоким изгнанием». «Молодежь, рабочие и семьи вынуждены покидать свой город, потому что не могут позволить себе арендовать или купить жилье, а городской совет бездействует и не защищает своих жителей. Ситуация не только не улучшилась, но и серьезно ухудшилась за два года правления Народной партии из-за моратория, который так и не был реализован. Более 50% людей в возрасте от 35 до 55 лет, родившихся в Малаге, больше здесь не живут. Это целое поколение, вытесненное спекулятивной моделью, которая отдает приоритет туристическим апартаментам, а не доступному жилью. Что сделал мэр? Он даже отказался объявить жилищное ЧП на последнем пленарном заседании, несмотря на то что сам публично признал проблему. Это показывает его последовательность и преданность Малаге».
Банк Испании также установил, что 40% жилья в городе не используется для постоянного проживания: многие квартиры простаивают пустыми в межсезонье, когда туристы уезжают домой.
Правительство Испании использует финансирование ЕС для строительства новых квартир и социального жилья, однако основное внимание сосредоточено на таких городах, как Мадрид, и остаются вопросы, удастся ли удовлетворить спрос на 230 000 новых домов в год.
От этих понаехавших сплошные беды. Например, туристы ограбили один из красивейших городов Европы. Никогда не догадаетесь, что они забрали с собой.