Туристы ограбили один из красивейших городов Европы. Никогда не догадаетесь, что они забрали с собой

В других местах Европы подобные случаи давно не редкость. Так, СМИ вспомнили случай, имевший место в 2020 году. Некая канадка отправила своему туроператору посылку с украденными 15 лет назад артефактами из Помпей — двумя мозаичными плитками, частями амфоры и керамическим осколком. В сопроводительном письме женщина призналась, что возвращает вещи из-за «проклятия»: за это время она дважды перенесла рак груди и столкнулась с финансовыми трудностями.