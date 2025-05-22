Туристы ограбили один из красивейших городов Европы. Никогда не догадаетесь, что они забрали с собой
Популярные туристические направления Европы все чаще становятся жертвами преступлений со стороны самих туристов. Из Помпей вывозят артефакты, а с розовых пляжей Сардинии — песок, расфасованный по бутылкам.
Теперь к этому печальному списку пострадавших мест добавился бельгийский город Брюгге, где начала исчезать... брусчатка. Муниципалитет сообщил о краже десятков булыжников из центра города, и подозреваются в этом туристы. По словам представителя мэрии города, кражи происходят в знаковых местах исторического центра Брюгге, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«В таких известных местах, как Минневотер, Висмаркт, рыночная площадь и музей Грутхюзе, по нашим оценкам, каждый месяц исчезает от 50 до 70 булыжников. А возможно, и больше», — заявила мэрия. Кроме ущерба культурному наследию, исчезновение камней создает угрозу безопасности: оставшиеся после кражи ямы становятся причиной падений пешеходов, а также требуют дорогостоящего ремонта.
«Нашим рабочим постоянно приходится устранять ямы и закреплять ослабленные камни. Это создает дополнительную нагрузку и затраты — около 200 евро за квадратный метр восстановленной брусчатки», — добавили городские власти.
Они призвали туристов с уважением относиться к исторической среде города: «Мы просто просим уважения. Каждый, кто гуляет по Брюгге, пересекает столетия истории. Оставьте булыжник на месте».
В других местах Европы подобные случаи давно не редкость. Так, СМИ вспомнили случай, имевший место в 2020 году. Некая канадка отправила своему туроператору посылку с украденными 15 лет назад артефактами из Помпей — двумя мозаичными плитками, частями амфоры и керамическим осколком. В сопроводительном письме женщина призналась, что возвращает вещи из-за «проклятия»: за это время она дважды перенесла рак груди и столкнулась с финансовыми трудностями.