Успевают ли латвийские зарплаты за латвийскими налогами? Исследование показало интересную вещь
В то время как в большинстве европейских стран в 2024 году реальные доходы после уплаты налогов выросли, в некоторых странах они снизились, поскольку рост средней налоговой нагрузки на доходы физических лиц обогнал рост реальных заработных плат. Какая ситуация в Латвии?
Среди 27 европейских стран, охваченных отчетом ОЭСР "Налогообложение заработной платы 2025", в семи было зафиксировано снижение реального дохода после уплаты налогов в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Речь идет о среднестатистическом работающем человеке без детей и о сумме, которая остается на руках после вычета налогов и с учетом инфляции, то есть доступную для расходования или сбережений. Пострадавшими странами стали Италия, Эстония, Чехия, Франция, Греция, Бельгия и Испания. В этих государствах рост налогов обогнал рост зарплат.
Например, средняя налоговая ставка выросла более чем на 4,5% в Эстонии и Чехии, что привело к снижению реального дохода после уплаты налогов в 2024 году, поскольку рост реальных зарплат не успевал за ростом налогов. Как отмечают эксперты, в Эстонии рост налоговой нагрузки был вызван отменой некоторых налоговых вычетов. В Чехии повышение было связано в первую очередь с ростом социальных взносов, уплачиваемых как работниками, так и работодателями.
Во Франции реальные зарплаты выросли на 0,7%, но средняя налоговая ставка увеличилась на 1,7%, что привело к снижению реального дохода после уплаты налогов по сравнению с 2023 годом. В то же время в Португалии, Великобритании и Турции были зафиксированы наибольшие увеличения реальных доходов после уплаты налогов. В Португалии средняя налоговая ставка снизилась на 8%, а реальные зарплаты выросли на 4,7%.
В Латвии согласно этому исследованию, в среднем для работающего налоги выросли в 2024 году на 3%, тогда как рост доходов увеличился на 8,4%. Таким образом реальные доходы выросли на 5,4%. В Эстонии, как мы уже писали, было снижение доходов - на 2,2%. В Литве - рост, на 6,3%.
«Снижение реального дохода после уплаты налогов означает, что после налогов и инфляции у человека остается меньше денег. Таким образом, уменьшение этого показателя между 2023 и 2024 годом говорит о том, что работник со средней зарплатой теряет покупательную способность», — объясняют эксперты.
Тем временем, в Латвии приготовили изменения в налоговой системе: VID планирует не взыскивать мелкие просроченные долги.