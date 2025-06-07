Успевают ли латвийские зарплаты за латвийскими налогами? Исследование показало интересную вещь

Среди 27 европейских стран, охваченных отчетом ОЭСР "Налогообложение заработной платы 2025", в семи было зафиксировано снижение реального дохода после уплаты налогов в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Речь идет о среднестатистическом работающем человеке без детей и о сумме, которая остается на руках после вычета налогов и с учетом инфляции, то есть доступную для расходования или сбережений. Пострадавшими странами стали Италия, Эстония, Чехия, Франция, Греция, Бельгия и Испания. В этих государствах рост налогов обогнал рост зарплат.