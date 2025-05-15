Изменения в налоговой системе: VID планирует не взыскивать мелкие просроченные долги
Сейм Латвии в первом чтении поддержал поправки к закону "О налогах и пошлинах", которые предусматривают, что Служба государственных доходов (VID, СГД) в дальнейшем не будет начинать процесс взыскания просроченных налоговых платежей, если сумма долга меньше, чем стоимость самого процесса взыскания. Есть и другие изменения.
Расходы на налоговое администрирование являются фиксированными — одинаковыми для всех налогоплательщиков, независимо от суммы их долга. По расчетам VID, в течение 11 месяцев 2023 года средняя стоимость одного процесса взыскания составила 38,67 евро. Время, затрачиваемое на принятие решения и выполнение первичных действий, — около 2,5 часа. Час работы одного сотрудника стоит 15,47 евро.
Расходы рассчитаны на основе данных о вознаграждении за 11 месяцев 2023 года и хозяйственных расходов пропорционально числу сотрудников в Управлении по содействию уплате налогов Службы государственных доходов. Общие затраты на взыскание налогов за указанный период составили 6 502 400 евро при 420 432 отработанных часах. Таким образом, стоимость одного часа работы сотрудника в рамках этого процесса составила 15,47 евро.
По данным VID, в конце 2023 года долги менее 15 евро были у 37 440 налогоплательщиков, что составляет 21,1% от общего числа должников. Однако на такие долги приходилось всего 0,02% общей суммы налоговой задолженности — 0,12 млн из 536,96 млн евро.
Что это значит на практике?
Министерство финансов подчеркивает, что VID сможет самостоятельно определять наилучшую тактику в соответствии с принципами добросовестного администрирования, гарантируя налогоплательщику понимание того, распространяется ли данное положение закона на его просроченные налоговые платежи. Такими действиями, например, может быть публикация на сайте Службы госдоходов информации о затратах учреждения, необходимых для принятия решения о взыскании просроченных налоговых платежей и начала самого процесса взыскания. Министерство финансов обращает внимание, что эти затраты не являются индивидуальными, то есть не рассчитываются отдельно для каждого конкретного случая, а одинаковы для всех случаев. Также уточняется, что таможенные долги рассматриваются в отдельном порядке — для них действуют собственные нормы, регламентируемые "Законом о таможне".
Уже начатые процессы взыскания просроченных налоговых платежей — то есть процессы, начатые в отношении задолженности по налогам от 15,01 евро — будут продолжены и завершены даже после вступления в силу новой нормы, повышающей порог для начала взыскания, независимо от оставшейся суммы задолженности.
Просрочка по налогам на недвижимость
Учитывая минимальную сумму налога на недвижимость (7 евро в год), предусмотрено, что взыскание просроченных платежей по этому налогу также не будет начинаться, если сумма долга меньше 15 евро. Таким образом, сохранен уже действующий порог взыскания.
Новые правила по начислению пени
Также поддержанные правительством поправки предусматривают, что за просрочку уплаты налогов, сборов и других установленных государством платежей, подлежащих зачислению на единый налоговый счет (за исключением таможенной пошлины), пеня будет начисляться два раза в месяц — 1-го и 15-го числа каждого месяца.
Это означает, что первый расчет пени за просроченные платежи на едином налоговом счете будет производиться 1-го числа месяца, следующего за сроком уплаты. Поскольку пеня будет начисляться дважды в месяц — 1-го и 15-го числа, суммы платежей, подлежащие зачислению в бюджет и администрируемые VID, между этими расчетными периодами останутся неизменными.
Пеня не будет начисляться, если:
- платеж поступил до конца месяца, в который установлен срок уплаты;
- платеж поступил до следующей даты начисления пени;
- налогоплательщик уточнил декларацию и соблюдены все условия;
- декларация подана с опозданием, но до срока уплаты была сделана предоплата, не использованная на другие обязательства.
Борьба с незаконной торговлей в интернете
С целью ограничить незарегистрированную хозяйственную деятельность, уклонение от уплаты налогов и другие нарушения, такие как незаконная и неразрешенная торговля товарами в интернете, в законопроект включено положение, предусматривающее, что VID сможет не только отключать и приостанавливать доменное имя, но и ограничивать доступ к доменному имени или IP-адресам на территории Латвии. Таким образом, включенное в законопроект регулирование расширит возможности VID оперативно действовать и принимать решения в отношении доменных имн, зарегистрированных за пределами Латвии, отмечают в министерстве.
Учет рабочего времени на стройках станет строже
Для обеспечения корректного включения информации в единую электронную базу учета рабочего времени, дополнен перечень данных, подлежащих внесению в электронную систему учета рабочего времени о лицах, занятых на строительной площадке, а также о работодателях и инициаторах строительства. Корректное внесение информации в данную базу повысит качество данных и, соответственно, эффективность анализа рисков, поясняет Министерство финансов.