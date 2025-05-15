Изменения в налоговой системе: VID планирует не взыскивать мелкие просроченные долги

Министерство финансов подчеркивает, что VID сможет самостоятельно определять наилучшую тактику в соответствии с принципами добросовестного администрирования, гарантируя налогоплательщику понимание того, распространяется ли данное положение закона на его просроченные налоговые платежи. Такими действиями, например, может быть публикация на сайте Службы госдоходов информации о затратах учреждения, необходимых для принятия решения о взыскании просроченных налоговых платежей и начала самого процесса взыскания. Министерство финансов обращает внимание, что эти затраты не являются индивидуальными, то есть не рассчитываются отдельно для каждого конкретного случая, а одинаковы для всех случаев. Также уточняется, что таможенные долги рассматриваются в отдельном порядке — для них действуют собственные нормы, регламентируемые "Законом о таможне".