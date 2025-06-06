Международное исследование выявило, сможет ли Латвия сама прокормить себя, если будет необходимо
фото: LETA
Еды хватит всем!
В мире

Международное исследование выявило, сможет ли Латвия сама прокормить себя, если будет необходимо

Отдел новостей

Otkrito.lv

Исследование ученых из Геттингенского университета в Германии и Эдинбургского университета в Великобритании показало: из 186 стран только одна способна обеспечить себя всеми основными продуктами питания без внешней помощи. И это, как вы догадались, не Латвия. В нашей стране ситуация, впрочем, гораздо лучше, чем во многих других государствах мира.

Авторы работы проанализировали объемы сельскохозяйственного производства по семи ключевым группам продуктов. Выяснилось, что Гайана, небольшая страна на северо-востоке Южной Америки с населением менее миллиона человек — единственное государство, полностью самодостаточное во всех этих категориях. Ближе всех к ней подошли Китай и Вьетнам, которые могут покрыть внутренние потребности в шести из семи групп.

При этом лишь каждая седьмая страна мира производит достаточно еды хотя бы по пяти категориям. Более трети государств самодостаточны лишь в одной или двух. В шести странах — Афганистане, ОАЭ, Ираке, Макао, Катаре и Йемене — нет ни одной продовольственной группы, по которой они могли бы себя обеспечить.

Оценка стран по степени удовлетворения потребностей населения проводилась в семи основных группах продуктов питания — фруктах; овощах; молочных продуктах; рыбе; мясе; бобовых, орехах и семенах; крахмалистых культурах. 

Согласно исследованию, Латвия находится в неплохой ситуации. Она не может полностью обеспечить себя лишь по двум группам продуктов питания - по фруктам и овощам. Это, впрочем, и неудивительно, учитывая, какой в стране климат.

Авторы работы отмечают, что даже в рамках экономических союзов картина остается схожей. Например, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива самодостаточен лишь по мясу. Объединения в Западной Африке и Карибском бассейне производят достаточно продуктов только по двум категориям. И ни один союз стран не может обеспечить себя овощами.

Основным способом восполнения дефицита остается международная торговля, но и здесь есть уязвимость: многие страны зависят от одного импортного партнера более чем на 50%. Это делает их особенно уязвимыми к перебоям в поставках и политическим конфликтам.

Как подчеркивают исследователи, важно не только укреплять международное сотрудничество, но и расширять торговые связи. Это необходимо для построения устойчивых продовольственных систем и обеспечения здоровья населения в долгосрочной перспективе.

Странное, однако, дело. Латвия обеспечивает себя едой как редко какая страна мира, но при этом продукты питания в ней страшно дорогие. Пока остается ждать обещанного недавно понижения цен, за что взялось целое министерство экономики.

Темы

ЛатвияМинистерство экономикиКитайАфганистанВьетнамОАЭИракЙеменГайана

Другие сейчас читают