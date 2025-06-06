Международное исследование выявило, сможет ли Латвия сама прокормить себя, если будет необходимо

При этом лишь каждая седьмая страна мира производит достаточно еды хотя бы по пяти категориям. Более трети государств самодостаточны лишь в одной или двух. В шести странах — Афганистане, ОАЭ, Ираке, Макао, Катаре и Йемене — нет ни одной продовольственной группы, по которой они могли бы себя обеспечить.