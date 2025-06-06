Международное исследование выявило, сможет ли Латвия сама прокормить себя, если будет необходимо
Исследование ученых из Геттингенского университета в Германии и Эдинбургского университета в Великобритании показало: из 186 стран только одна способна обеспечить себя всеми основными продуктами питания без внешней помощи. И это, как вы догадались, не Латвия. В нашей стране ситуация, впрочем, гораздо лучше, чем во многих других государствах мира.
Авторы работы проанализировали объемы сельскохозяйственного производства по семи ключевым группам продуктов. Выяснилось, что Гайана, небольшая страна на северо-востоке Южной Америки с населением менее миллиона человек — единственное государство, полностью самодостаточное во всех этих категориях. Ближе всех к ней подошли Китай и Вьетнам, которые могут покрыть внутренние потребности в шести из семи групп.
При этом лишь каждая седьмая страна мира производит достаточно еды хотя бы по пяти категориям. Более трети государств самодостаточны лишь в одной или двух. В шести странах — Афганистане, ОАЭ, Ираке, Макао, Катаре и Йемене — нет ни одной продовольственной группы, по которой они могли бы себя обеспечить.
Оценка стран по степени удовлетворения потребностей населения проводилась в семи основных группах продуктов питания — фруктах; овощах; молочных продуктах; рыбе; мясе; бобовых, орехах и семенах; крахмалистых культурах.
Согласно исследованию, Латвия находится в неплохой ситуации. Она не может полностью обеспечить себя лишь по двум группам продуктов питания - по фруктам и овощам. Это, впрочем, и неудивительно, учитывая, какой в стране климат.
Авторы работы отмечают, что даже в рамках экономических союзов картина остается схожей. Например, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива самодостаточен лишь по мясу. Объединения в Западной Африке и Карибском бассейне производят достаточно продуктов только по двум категориям. И ни один союз стран не может обеспечить себя овощами.
Основным способом восполнения дефицита остается международная торговля, но и здесь есть уязвимость: многие страны зависят от одного импортного партнера более чем на 50%. Это делает их особенно уязвимыми к перебоям в поставках и политическим конфликтам.
Как подчеркивают исследователи, важно не только укреплять международное сотрудничество, но и расширять торговые связи. Это необходимо для построения устойчивых продовольственных систем и обеспечения здоровья населения в долгосрочной перспективе.
Странное, однако, дело. Латвия обеспечивает себя едой как редко какая страна мира, но при этом продукты питания в ней страшно дорогие. Пока остается ждать обещанного недавно понижения цен, за что взялось целое министерство экономики.