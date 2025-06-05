"Разрушение Киева было бы непопулярным": латвийский военный эксперт рассказал, применит ли Кремль ядерное оружие против Украины
Маловероятно, что Россия ответит ядерным оружием на атаки, осуществленные Украиной на стратегически важные объекты агрессора за последнюю неделю, заявил в интервью Латвийскому телевидению военный эксперт и внефракционный депутат Сейма Игорь Раев.
По его мнению, это был бы "выстрел за грань допустимого", чего однозначно не потерпела бы Китайская Народная Республика, а ссориться с Китаем — последнее, что сейчас нужно России. Кроме того, применение ядерного оружия вызвало бы мощную реакцию со стороны Запада, включая США.
Продолжая объяснять, почему использование ядерного оружия Россией в войне против Украины сейчас было бы нелогичным, Игорь Раев отметил, что не существует какой-то одной цели, уничтожение которой нанесло бы Украине настолько серьезный удар, чтобы дало России значительное военное преимущество. Например, полное разрушение Киева было бы непопулярным даже внутри самой России, к тому же украинская армия достаточно децентрализована.
"Тогда пришлось бы нанести, не знаю, 50 малых ядерных ударов. Ну, это уже чересчур!" — считает эксперт.
Раев полагает, что бомбардировки украинцами российских военных аэродромов не окажут большого прямого влияния на ход войны, так как уничтоженные стратегические бомбардировщики не являются тем элементом, который активно используется в такого рода конфликтах.
Комментируя произошедший несколько дней назад подрыв опоры Крымского моста, Раев признал, что это была феноменальная операция, в которую украинцы вложили "адский труд", совершив практически невозможное. "Боевые водолазы физически добрались до моста, с помощью подводных дронов доставили взрывчатку, вручную установили ее на мост, и сделали это, не знаю, сколько раз. Нужно понять, что они должны были нырнуть где-то за Крымом, доплыть до моста, установить взрывчатку и вернуться. Это был адский труд, и те люди, которые это сделали, обладают высочайшей мотивацией и способностями", — отметил Раев.
По его мнению, дальнейший ход войны в значительной степени будет зависеть от того, как Россия ответит Украине на осуществленные за последнюю неделю удары по её стратегически важным объектам. Депутат считает, что вероятность того, что Россия нанесет какой-то ответный удар, составляет 99%.
Другой латвийский военный эксперт, Мартиньш Вердиньш, не столь оптимистичен. По его словам, атаки Украины на военные объекты России могут заставить РФ задуматься о необходимости реагировать в соответствии с обновленной в прошлом году доктриной ядерного сдерживания.