"Разрушение Киева было бы непопулярным": латвийский военный эксперт рассказал, применит ли Кремль ядерное оружие против Украины

Комментируя произошедший несколько дней назад подрыв опоры Крымского моста, Раев признал, что это была феноменальная операция, в которую украинцы вложили "адский труд", совершив практически невозможное. "Боевые водолазы физически добрались до моста, с помощью подводных дронов доставили взрывчатку, вручную установили ее на мост, и сделали это, не знаю, сколько раз. Нужно понять, что они должны были нырнуть где-то за Крымом, доплыть до моста, установить взрывчатку и вернуться. Это был адский труд, и те люди, которые это сделали, обладают высочайшей мотивацией и способностями", — отметил Раев.