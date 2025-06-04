Латвийский эксперт: украинские атаки могут заставить Россию отреагировать в соответствии с новой ядерной доктриной

Эксперт также признал, что события последних дней в российско-украинской войне, особенно атака украинских дронов на аэродромы в России, напоминают о возможности новых подобных операций — и не только со стороны Украины. Хотя с военной точки зрения операция с дронами была относительно простой, организационная схема с проникновением украинцев в Россию и координацией всей операции была довольно сложной. Мы должны помнить, что подобную модель могут использовать и против Украины, и против стран НАТО, отметил эксперт, подчеркнув, что к этому необходимо быть готовыми, подняв уровень противодроновой обороны и уделив должное внимание космической связи.