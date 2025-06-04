Латвийский эксперт: украинские атаки могут заставить Россию отреагировать в соответствии с новой ядерной доктриной
Недавние атаки Украины на военные объекты России могут заставить РФ задуматься о необходимости реагировать в соответствии с обновленной в прошлом году доктриной ядерного сдерживания. Об этом в интервью передаче TV3 "900 секунд" заявил латвийский военный эксперт, автор блога Vara bungas Мартиньш Вердиньш.
В данной доктрине перечислены условия, при которых Россия была бы готова применить ядерное оружие. «Пробежавшись по российской доктрине ядерного сдерживания, можно увидеть как минимум три "триггера", при наличии которых, согласно их же доктрине, они должны каким-то особым образом действовать», — сказал эксперт, одновременно признавая, что у России пока нет готового ответа.
Оценивая атаки украинских дронов на российские аэродромы, Вердиньш отметил, что это в определенной мере повлияет на военные возможности России, однако вряд ли станет решающим поворотным моментом в войне в целом. Тем не менее эти события важны в контексте проходящих в Стамбуле мирных переговоров и ожидаемого в Конгрессе США законопроекта о санкциях против России, считает аналитик.
Комментируя заявление Службы безопасности Украины (СБУ), сделанное во вторник о том, что украинцы под водой подорвали опоры Крымского моста, Вердиньш напомнил, что даже полное разрушение моста не исключит поставки российской военной техники и оружия в Крым по сухопутной железнодорожной линии.
Эксперт также признал, что события последних дней в российско-украинской войне, особенно атака украинских дронов на аэродромы в России, напоминают о возможности новых подобных операций — и не только со стороны Украины. Хотя с военной точки зрения операция с дронами была относительно простой, организационная схема с проникновением украинцев в Россию и координацией всей операции была довольно сложной. Мы должны помнить, что подобную модель могут использовать и против Украины, и против стран НАТО, отметил эксперт, подчеркнув, что к этому необходимо быть готовыми, подняв уровень противодроновой обороны и уделив должное внимание космической связи.
Ранее бывший госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что недавняя операция Украины против российских авиабаз является поворотным моментом в современной войне, однако произошедшее означает и дальнейшую эскалацию не только в войне между Украиной и Россией, но и в отношениях между НАТО и Россией.