Эксперт: атака украинских дронов на российские авиабазы - поворотный момент в современной войне, но также и дальнейшая эскалация
Операция Украины против российских авиабаз является поворотным моментом в современной войне, однако произошедшее означает и дальнейшую эскалацию не только в войне между Украиной и Россией, но и в отношениях между НАТО и Россией, отметил в интервью агентству LETA председатель правления компании по производству морских дронов NEWT21, бывший госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.
По мнению Гарисонса, успешная атака Украины на стратегические авиабазы России является однозначно важным событием не только в текущей войне между Украиной и Россией, но и в целом для развития военных действий в ближайшем будущем. Гарисонс перечислил несколько ключевых изменений, которые повлечет эта атака. Во-первых, Украина значительно укрепила свои позиции не только в переговорах с Россией о возможном прекращении огня, но и в отношениях с США, где в администрации президента Дональда Трампа сформировалось мнение, что Россия по-прежнему является великой державой, а поражение Украины — лишь вопрос времени.
Этой атакой Украина показала, что могущество России — только на словах, а на деле она не способна даже защитить одну из составляющих своей ядерной триады — стратегическую авиацию.
Во-вторых, атака нанесет огромный урон международной репутации России, поскольку демонстрирует ее реальные возможности, а также тот факт, что она больше не способна защитить свое главное оружие, на которое опиралась ее военная стратегия, — ядерное вооружение. Более того, уничтоженные стратегические бомбардировщики — невосполнимая потеря: Россия не сможет их восстановить, так как у нее больше нет ни производственных мощностей, ни комплектующих.
Если подтвердится информация о том, что были уничтожены также самолеты воздушного наблюдения А-50, это будет означать, что Россия теряет последние такие самолеты и, соответственно, способность к воздушному наблюдению, пояснил Гарисонс.
В-третьих, украинская атака — это поворотный момент в современной войне, демонстрирующий, что дешевые современные технологии могут уничтожить и вывести из строя боевые единицы стоимостью в миллиарды. "И здесь, я думаю, большая проблема будет также и на нашей стороне — в НАТО/ЕС, где между традиционными производителями вооружения и вооруженными силами, с одной стороны, и новыми технологиями, с другой стороны, образуется все большая пропасть", - подчеркнул Гарисонс.
По прогнозу бывшего госсекретаря Минобороны, Россия адаптируется к новым технологиям, так же как это делает Китай и многие другие страны Азии. По его мнению, проблема будет у нас, когда наш кажущийся технологический перевес за один день может оказаться в том же положении, что и стратегические бомбардировщики России.
"И наконец, нужно понимать, что произошедшее — это дальнейшая эскалация не только в войне между Украиной и Россией. Это также приведет к дальнейшей эскалации в отношениях между НАТО и Россией", - добавил Гарисонс.
По его мнению, нужно быть готовыми и к дальнейшей эскалации со стороны России и задуматься о защите наших собственных баз и инфраструктуры от аналогичных атак дронами и диверсий, но уже со стороны России.
Как сообщалось, в воскресенье Украина нанесла удары дронами по нескольким военным аэродромам в глубине территории России, включая Сибирь, где базируются бомбардировщики. Атака была проведена с территории России — дроны запускались с грузовиков. По данным источников в Службе безопасности Украины (СБУ), были поражены 41 самолет, включая A-50, Ту-95 и Ту-22 М3. Вечером в воскресенье СБУ сообщила, что в ходе операции "Паутина" были поражены 34% российских стратегических носителей крылатых ракет.