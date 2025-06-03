Эксперт: атака украинских дронов на российские авиабазы - поворотный момент в современной войне, но также и дальнейшая эскалация

По мнению Гарисонса, успешная атака Украины на стратегические авиабазы России является однозначно важным событием не только в текущей войне между Украиной и Россией, но и в целом для развития военных действий в ближайшем будущем. Гарисонс перечислил несколько ключевых изменений, которые повлечет эта атака. Во-первых, Украина значительно укрепила свои позиции не только в переговорах с Россией о возможном прекращении огня, но и в отношениях с США, где в администрации президента Дональда Трампа сформировалось мнение, что Россия по-прежнему является великой державой, а поражение Украины — лишь вопрос времени.