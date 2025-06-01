Операция "Паутина": главное о масштабной атаке Украины по российским аэродромам, на подготовку которой ушло полтора года
Украина провела масштабную атаку дронами на российские аэродромы стратегической авиации. Операция, получившая название "Паутина", по данным источника BBC, была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и нанесла, по предварительным оценкам, ущерб в $2 млрд. "РБК-Украина" передает, что в результате атаки, которой руководил лично глава службы Василий Малюк, поражены более 40 самолетов, включая самолет радиолокационного обнаружения А-50, а также Ту-95 и Ту-22М3. Минобороны РФ подтвердило атаку по аэродромам в пяти регионах России и назвало это "терактом".
Где произошли удары?
Под атаку попали четыре российских аэродрома, в том числе расположенные в Сибири:
- «Оленья» (Мурманская область, 1 700 км от границы с Украиной)
- «Белая» (Иркутская область, почти 4 500 км от Украины)
- «Иваново» (Ивановская область)
- «Дягилево» (Рязанская область)
В Минобороны заявили, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили все атаки. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, рассказало ведомство. Пострадавших нет. Сообщается о задержании нескольких участников подрывов.
Insider заметил, что, судя по фото главы СБУ Василия Малюка со спутниковыми снимками военных аэродромов, украинская армия также планировала атаковать базу «Украинка» (Амурская область). Фура с украинскими дронами ехала по Амурской области, но до цели не добралась — взорвалась, когда туда зашел человек.
На видеокадрах с дронов, которые предоставил «Би-би-си» источник, видно поражение нескольких Ту-22 МЗ и Ту-95. Их атаковали небольшие беспилотники-камикадзе с боевой частью.
На видеокадрах с дронов, которые предоставил «Би-би-си» источник, видно поражение нескольких Ту-22 МЗ и Ту-95. Их атаковали небольшие беспилотники-камикадзе с боевой частью.
Прямо сейчас Россия теряет стратегический паритет из США в области ядерных стратегических вооружений и горят уникальные самолеты, буквально не имеющие аналогов и давно снятые с производства pic.twitter.com/MO21dTY4sg— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 1, 2025
Ранее в Брянской и Курской областях, а также в оккупированной Запорожской области подорвали два моста и две железных дороги. В результате обрушения моста рядом с поселком Выгоничи Брянской области погибли семь человек. Госпитализированы 47 человек; из них трое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. В момент происшествия там проходил пассажирский поезд «Климов–Москва», в котором находились 388 человек. В регионе объявлены три дня траура — 2, 3 и 4 июня. Глава Брянской области Александр Богомаз сказал в эфире, что обрушение моста в Брянской области произошло из-за подрыва. Утром Следственный комитет утверждал, что мосты в Брянской и Курской областях были взорваны, а дела возбудили по статье о теракте, но позже информацию о подрыве удалили.
В ночь на 1 июня на 48-м километре трассы Тросна–Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива рухнул мост. «Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза», — рассказал врио губернатора Александр Хинштейн.
Российский военный блогер Юрий Котенок посетовал, что в России «теракты теперь называют “вмешательством в работу транспорта”, и всё, видимо, для того, чтобы не нагнетать, не будоражить общественное мнение».
Как прошла атака на аэродромы?
По данным источников Национальной общественной телерадиокомпании Украины и Международного разведывательного сообщества InformNapalm, подготовка операции длилась более полутора лет и отличалась уникальной логистикой:
- FPV-дроны заранее отправили на территорию РФ.
- Затем туда же завезли мобильные деревянные домики, замаскированные под бытовки и установленные на грузовики.
- В определенный момент крыши домиков дистанционно открыли, и дроны улетели поражать российские бомбардировщики.
Последствия и подтвержденные потери
По данным РБК-Украина, в результате ударов:
- Поражено 41 воздушное судно — включая Ту-22М3, Ту-95МС и самолет ДРЛО А-50.
- В Оленегорске (Мурманская область) произошли взрывы и пожар, подтвердил губернатор Андрей Чибис.
- В Иркутской области удары пришлись по части в поселке Средний. Также дрон был сброшен на старое здание в Новомальтинске — это первая атака на Сибирь за всё время войны, подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.
- В Рязани сбитый дрон повредил крышу жилого дома рядом с аэродромом «Дягилево» (губернатор Павел Малков, канал «Осторожно, новости»).
- На аэродроме «Иваново», по оценкам украинских источников, могли быть поражены самолеты А-50.
- По информации «Базы», один из грузовиков, перевозивших дроны-камикадзе, не доехал до пункта назначения в Амурской области, взорвался и сгорел 31 мая. «Взорвавшийся контейнер очень похож на те, которые СБУ использовали для атаки в Мурманской и Иркутской области. Также, судя по фото из украинских СМИ, военный аэродром в Амурской области был среди целей СБУ», — отмечает телеграм-канал.
Израильский военный эксперт Давид Гендельман в комментарии «Новой-Европа» напомнил, что в сентябре 2022 года экс-главком, а ныне посол в Британии Валерий Залужный сказал, что «Россия ведет войну так, как ведет, из-за безнаказанности, потому что нет паритета в дальности средств поражения».
«Построение этого паритета стало стратегической задачей, и с тех пор Украина сильно развила дальнобойные БПЛА, но до всех объектов в России не долетишь, и ПВО тоже мешает, поэтому нужны и другие методы. Метод “где нельзя долететь, можно доехать” применили с подрывом фуры на Крымском мосту в 2022-м, а сегодня — в одновременном налете на аэродромы дальней авиации Белая, Оленья, Дягилево и Иваново: атака самолетов на земле дронами FPV, запущенными из фуры вблизи аэродрома. Удар у монгольской границы — это и само по себе достижение, а в сочетании с другими ударами — вообще прекрасное планирование, координация и выполнение. Потери стратегов Ту-95МС и Ту-22М3 невосполнимы, они больше не производятся», — пояснил он.
Судьбы водителей грузовиков, из которых запускались дроны
«База» пишет, что в Оленегорске Мурманской области водителя одной такой фуры могли использовать «втемную», он мог не знать об опасном грузе.
«Фура приехала в Оленегорск, водитель бегает мечется, у него из тена FPV-дроны вылетают. Его гаишники щас повязали. Он говорит - мне сказали сюда приехать, меня встретят. Дроны вылетают один за одним».— Serg (@NHunter007) June 1, 2025
Око Гора pic.twitter.com/2dzvKAoOOQ
Источники в СБУ, как передает украинская «Политика Страны», заявляют, что люди, участвовавшие на территории РФ в спецоперации, уже находятся в Украине.
Реакция Z-блогеров и сравнение с Перл-Харбором
- Российский военный телеграм-канал «Fighterbomber» пишет, что дроны применялись с кратчайшего расстояния, «поэтому авиацию вывести из-под удара было невозможно, как и применять против них “Панцири”, С-300 и так далее».
«Сегодняшний день позже назовут черным днем дальней авиации России. И день еще не закончился. Личный состав авиабаз подняли в ружье, но что он сможет сделать сейчас с такими дронами, я не очень представляю. Считать разве что», — прокомментировал автор канала.
- Телеграм-канал «Рыбарь» напоминает, что летом 2023 года украинская армия атаковала аэродром Сольцы в Новгородской области.
«Тогда это было выполнено с помощью сбросов боеприпасов с квадрокоптеров даже без применения спутниковой связи. В результате сгорел бомбардировщик Ту-22М3, причем потерю даже официально признали в Минобороны России. […] Прошло два года. Если для оперативно-тактической авиации укрытие с горем-пополам где-то возвели, то для стратегических бортов — нет. Хотя они давно сняты с производства, и потери компенсироваться не могут», — пишет он.
- Телеграм-канал «ЖИВОВ Z» интересуется, «будут ли наказаны все, кто отвечал за безопасность бортов стратегической авиации РФ?»
- Канал «Два майора» написал: «Это не просто повод. Это причина начать ядерные удары по Украине».
- «Месть доброй воли»: «Ну не может быть у нас настолько тупых ментов, которые своими дебильными глазками смотрят на вылетающие из припаркованной на обочине фуры беспилотники и тупо держащие вверх свою полосатую палочку, которую ему бы вставить в одно место».
- «Военкор Котенок»: «Итак, серьезно атакована ядерная триада России. Конечно, это не ядерный армагеддон, но приятного мало. Кроме ударов по стратегической авиации, возможно поражение подводного ракетного крейсера стратегического назначения. Противник идет ва-банк».
- Александр Коц: «Собственно, это было вопросом времени, когда по нашим глубоким тылам начнут работать ФПВ-дроны. Начали. […] Черный день для нашей стратегической авиации. Но война не закончилась. Надо снимать плащ последнего рыцаря планеты и лупить наотмашь, невзирая на последствия».
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Некоторые провоенные телеграм-каналы сравнили атаку с «Перл-Харбором»:
- Курский блогер Роман Алехин: «Это русский “Перл Харбор”. Надеемся, что ответ будет таким же, как у США на нападение на их Перл Харбор или даже жестче».
Атака накануне переговоров
Атака произошла менее чем за сутки до запланированного раунда мирных переговоров, который должен пройти 2 июня в Стамбуле. Делегацию Украины возглавит министр обороны Рустем Умеров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей. И чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность — подготовка встречи на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры», — подчеркнул глава Украины.
Киев требовал от Москвы предварительно передать проект меморандума о прекращении огня. Возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский предлагал обменяться меморандумами на встрече. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что делегация прибудет в Стамбул с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня.
Reuters опубликовало полный текст документа, который Украина завтра повезет в Стамбул. Среди предложений по мирному урегулированию:
- Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море.
- Меры по укреплению доверия — решение гуманитарных вопросов: безоговорочное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных лиц. Обмен пленных в формате «все на всех».
- Неповторение агрессии: цель переговоров заключается в восстановлении постоянной основы для прочного мира и безопасности и обеспечении того, чтобы агрессия не повторялась.
- Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества.
- Суверенитет: Украину не принуждают к нейтралитету. Она может стать частью евроатлантического сообщества и стремиться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Североатлантического союза.
- Территориальные вопросы: территориальные завоевания, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня.
- Санкции: некоторые санкции могут быть сняты с России, но постепенно, с механизмом возобновления санкций в случае необходимости. Замороженные российские суверенные активы используются для восстановления или остаются замороженными до выплаты репараций.
Следующий шаг, как указано в тексте, — согласование режима прекращения огня и подготовка и согласования встречи лидеров.
Переговоры пройдут с участием США и Европы.