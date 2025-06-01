Операция "Паутина": главное о масштабной атаке Украины по российским аэродромам, на подготовку которой ушло полтора года

«Построение этого паритета стало стратегической задачей, и с тех пор Украина сильно развила дальнобойные БПЛА, но до всех объектов в России не долетишь, и ПВО тоже мешает, поэтому нужны и другие методы. Метод “где нельзя долететь, можно доехать” применили с подрывом фуры на Крымском мосту в 2022-м, а сегодня — в одновременном налете на аэродромы дальней авиации Белая, Оленья, Дягилево и Иваново: атака самолетов на земле дронами FPV, запущенными из фуры вблизи аэродрома. Удар у монгольской границы — это и само по себе достижение, а в сочетании с другими ударами — вообще прекрасное планирование, координация и выполнение. Потери стратегов Ту-95МС и Ту-22М3 невосполнимы, они больше не производятся», — пояснил он.