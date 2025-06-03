Новая спецоперация СБУ: подорваны опоры Крымского моста

Операцию лично курировал глава СБУ Василий Малюк, координируя как ее подготовку, так и реализацию. «Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой», — отметил Малюк.