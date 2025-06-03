Новая спецоперация СБУ: подорваны опоры Крымского моста
В результате новой спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ) под водой были подорваны опоры Крымского моста. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в результате действий мост оказался в аварийном состоянии.
«Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. Сегодня в 4:44 утра без жертв среди мирного населения было приведено в действие первое взрывное устройство», — говорится в сообщении.
СБУ шатает крымский мост. pic.twitter.com/lKAu0PVeuz— Окопавшийся Тарас 🇺🇦 (@fortifiedtaras) June 3, 2025
По данным СБУ, опоры, расположенные ниже уровня воды, получили серьезные повреждения — в операции было использовано около 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. «Фактически мост находится в аварийном состоянии», — подчеркнули в службе.
Операцию лично курировал глава СБУ Василий Малюк, координируя как ее подготовку, так и реализацию. «Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой», — отметил Малюк.
Он также подчеркнул, что на территории Украины нет места незаконным российским объектам. «Крымский мост - абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым - это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», — заявил глава СБУ.
Ранее бывший госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что недавняя операция Украины против российских авиабаз является поворотным моментом в современной войне, однако произошедшее означает и дальнейшую эскалацию не только в войне между Украиной и Россией, но и в отношениях между НАТО и Россией.