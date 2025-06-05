Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США для граждан 12 стран мира

Трамп заявил, что наиболее жесткие ограничения были введены в отношении стран, в которых имеется "широкое присутствие террористов", отсутствует сотрудничество по вопросам визовой безопасности, невозможно проверить личности путешественников, ведется неадекватный учет преступности, а также зафиксированы высокие показатели превышения сроков пребывания по визам в США. "Мы не можем позволить свободную миграцию из стран, откуда мы не в состоянии безопасно и надежно проверять и фильтровать желающих въехать в Соединенные Штаты", — сказал он.