Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США для граждан 12 стран мира
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающую гражданам 12 стран въезд в Соединенные Штаты, заявив, что этот шаг необходим для защиты от "иностранных террористов" и других угроз безопасности.
Согласно указу, полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Въезд граждан еще семи стран — Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы — будет частично ограничен.
"Мы не позволим людям въезжать в нашу страну, если они хотят причинить нам вред", — сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в X. Он добавил, что список стран может быть пересмотрен и дополнен. Указ вступает в силу 9 июня 2025 года. Выданные до этой даты визы не будут аннулированы.
Во время своего первого срока Трамп ввел запрет на въезд гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением — этот запрет претерпел несколько изменений и был в 2018 году утвержден Верховным судом. Преемник Трампа, демократ Джо Байден, отменил этот запрет в 2021 году, назвав его "позором для национального самосознания".
Трамп заявил, что наиболее жесткие ограничения были введены в отношении стран, в которых имеется "широкое присутствие террористов", отсутствует сотрудничество по вопросам визовой безопасности, невозможно проверить личности путешественников, ведется неадекватный учет преступности, а также зафиксированы высокие показатели превышения сроков пребывания по визам в США. "Мы не можем позволить свободную миграцию из стран, откуда мы не в состоянии безопасно и надежно проверять и фильтровать желающих въехать в Соединенные Штаты", — сказал он.
Трамп сослался на инцидент, произошедший в воскресенье в Боулдере, штат Колорадо, когда мужчина бросил бутылку с бензином в толпу сторонников Израиля. В нападении обвиняется гражданин Египта Мохамед Сабри Сулейман, который, как заявили федеральные власти, превысил срок пребывания по туристической визе и имел просроченное разрешение на работу — при этом Египет не входит в перечень стран, на которые распространяются ограничения.
Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, близкий соратник президента Николаса Мадуро, в ответ на указ Трампа назвал правительство США фашистским и предостерег венесуэльцев от пребывания в США. "На самом деле быть в Соединенных Штатах — это большой риск для любого, не только для венесуэльцев... Они преследуют наших соотечественников безо всякой причины", — сказал он.
Президентская кампания Трампа строится на жесткой позиции по вопросам границ. Еще в октябре 2023 года он пообещал ограничить въезд в страну лиц из сектора Газа, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена и других регионов, представляющих угрозу безопасности. 20 января Трамп подписал указ о необходимости усиленной проверки иностранцев, въезжающих в США, для выявления угроз национальной безопасности.
Ну а тех, кому удалось прорваться в США, но нелегально, уже начали высылать обратно на родину. В США начала действовать программа самодепортации (self-deport), объявленная администрацией Дональда Трампа.