Sadales tīkls выпустил заявление в связи с предстоящей сильной грозой с ливнями и порывами ветра

Если в доме пропадает электричество, первым делом следует проверить автоматические выключатели — возможно, они просто сработали. Иногда достаточно просто включить выключатель, чтобы восстановить подачу электричества. Текущую ситуацию можно отслеживать на цифровой карте отключений на сайте sadalestikls.lv, где отображаются уже зарегистрированные повреждения сети. Об еще не зарегистрированных повреждениях можно сообщить в том же разделе сайта, доступном с компьютера, смартфона или другого устройства.