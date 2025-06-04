Sadales tīkls выпустил заявление в связи с предстоящей сильной грозой с ливнями и порывами ветра
Для латвийского лета грозы являются характерным явлением, и метеорологи предупреждают, что в четверг утром сильная гроза с ливнями и порывами ветра может достичь центральных и восточных регионов страны. AS Sadales tīkls напоминает о мерах предосторожности, которые следует соблюдать во время грозы как на улице, так и дома.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил оранжевое предупреждение о грозе в центральных и восточных районах Латвии утром и днем 5 июня. Ожидаются сильные ливни и резкие порывы ветра со скоростью 15–19 м/с, а в юго-восточной части — до 20–23 м/с.
Во время грозы необходимо соблюдать меры безопасности, особенно в отношении использования электроприборов. Если здание не оборудовано системой молниезащиты и защиты от перенапряжения, использование электроприборов в грозу опасно. Причем простого выключения недостаточно — устройства следует полностью отключить от розетки. Это важно, поскольку место удара молнии непредсказуемо, и она может попасть в жилые или офисные здания, вызвав резкий скачок напряжения в электросети. Такое перенапряжение способно повредить телевизоры, компьютеры, сигнализации, стиральные и посудомоечные машины и другую бытовую технику.
Также следует соблюдать осторожность вблизи воздушных линий электропередач и других электроустановок — гроза может вызвать повреждения. Ни в коем случае нельзя приближаться к линиям электропередачи, если на них повисли деревья или ветки, или если видны следы удара молнии. Самое безопасное — переждать грозу в помещении.
Во время грозы специалисты Sadales tīkls внимательно следят за прогнозами и ситуацией в электросети и готовы оперативно устранить сбои электроснабжения. Об обнаруженных повреждениях электросети можно сообщить через раздел «Pieteikt bojājumu» на сайте sadalestikls.lv. Если ситуация несет угрозу окружающим (например, оборванный или искрящийся провод), следует немедленно позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.
Если в доме пропадает электричество, первым делом следует проверить автоматические выключатели — возможно, они просто сработали. Иногда достаточно просто включить выключатель, чтобы восстановить подачу электричества. Текущую ситуацию можно отслеживать на цифровой карте отключений на сайте sadalestikls.lv, где отображаются уже зарегистрированные повреждения сети. Об еще не зарегистрированных повреждениях можно сообщить в том же разделе сайта, доступном с компьютера, смартфона или другого устройства.
Если повреждение произошло в сети среднего напряжения и клиент предоставил свой мобильный номер или e-mail для оперативной связи, он получит СМС или письмо об аварийном отключении примерно в течение 20 минут. Проверить, указана ли ваша контактная информация, можно, авторизовавшись в клиентском портале e-st.lv.