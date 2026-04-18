В Латвии
Сегодня 11:48
Контрабанда на плаву: из Даугавы достали тракторные камеры с белорусскими сигаретами
Контрабандисты снова пытаются использовать Даугаву как "транспортный коридор": пограничники второй раз за неделю выловили из реки камеры тракторных шин, набитые сигаретами с белорусскими акцизами.
Патруль пограничников заметил в Пиедруйской волости Краславского края подозрительный предмет, плывущий по Даугаве. Обследовав участок реки на моторной лодке, пограничники обнаружили две камеры тракторных шин, в которые были упакованы обернутые черной полиэтиленовой пленкой свертки. Внутри камер находилось 62 060 сигарет NZ Gold Superslim с белорусскими акцизными марками.
Сигареты переданы Государственной полиции, которая начала уголовный процесс.
Как сообщалось, в конце прошлой недели пограничники обнаружили на Даугаве аналогичный плот из камер, на котором переправлялись 66 120 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.