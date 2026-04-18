Контрабанда на плаву: из Даугавы достали тракторные камеры с белорусскими сигаретами

Патруль пограничников заметил в Пиедруйской волости Краславского края подозрительный предмет, плывущий по Даугаве. Обследовав участок реки на моторной лодке, пограничники обнаружили две камеры тракторных шин, в которые были упакованы обернутые черной полиэтиленовой пленкой свертки. Внутри камер находилось 62 060 сигарет NZ Gold Superslim с белорусскими акцизными марками.