Хорошие новости из самого известного гнезда Латвии: там вылупился первый орленок

Милда живет вместе с самцом Зорро, или Зори, с апреля 2024 года, после того как в середине апреля исчез прежний самец Хуго. В конце апреля, когда Милды не было в гнезде, ворон унес оба яйца, поэтому сезон 2024 года в гнезде в Дурбе оказался неудачным.