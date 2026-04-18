Хорошие новости из самого известного гнезда Латвии: там вылупился первый орленок
В гнезде белохвостых орланов в Дурбе, за жизнью которых можно наблюдать при помощи видеотрансляции, которую ведет Латвийский фонд природы, вылупился первый птенец.
По словам зрителей прямого эфира, орленок появился на свет еще в темноте, а впервые в кадре его удалось увидеть в субботу утром в 5:52.
Этой весной в орлином гнезде были отложены два яйца, поэтому зрители трансляции теперь ждут появления второго птенца и уже обсуждают, когда новым орлятам будут давать имена.
Милда живет вместе с самцом Зорро, или Зори, с апреля 2024 года, после того как в середине апреля исчез прежний самец Хуго. В конце апреля, когда Милды не было в гнезде, ворон унес оба яйца, поэтому сезон 2024 года в гнезде в Дурбе оказался неудачным.
В прошлом году в гнезде в Дурбе вылупились и были выкормлены двумя родителями два молодых птенца — Лео и Нео.
Как уже сообщалось, гнездо белохвостых орланов в Курземе, в Дурбском крае, является самым популярным объектом видеотрансляций Латвийского фонда природы. Оно расположено на вершине старой ели примерно на высоте девятиэтажного дома. За этим гнездом наблюдают уже с 2015 года. Белохвостой орлице Дурберте, которая вылупилась в 2015 году, посвящена книга Имантса Бункша «Чудо-яйцо».