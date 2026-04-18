Сегодня 11:10
В начале недели в Латвии ночью похолодает до -4 градусов, а позже возможны снег и град
До среды, 22 апреля, в Латвии сохранится преимущественно сухая и солнечная погода, а в последующие дни местами ожидаются осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
В воскресенье и в начале следующей недели воздух станет немного прохладнее. В ночь на понедельник столбики термометров местами могут опуститься до -4 градусов. Ветер будет слабым или умеренным, северного направления.
Начиная с четверга погоду все чаще будут определять циклоны, поэтому ожидаются порывистый ветер и осадки — дождь, снег и град. Возможны сильные осадки и временное образование снежного покрова.
В самые холодные дни максимальная температура воздуха по всей стране будет ниже +10 градусов, а в отдельные ночи ожидаются небольшие заморозки.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие две недели средняя температура воздуха в Латвии ожидается примерно на два градуса ниже нормы.