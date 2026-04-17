В Латвии Алиса нашла и работу, и любовь: как внучка латыша из Петербурга стала лицом Riga Fashion Week
Дедушка архитектора и модели Алисы Онтенсоне родом из Алуксне, но сама она родилась в Санкт-Петербурге. Теперь Алиса начала новую жизнь в Латвии и встретила здесь свою любовь — актера Каспара Думбурса. Недавно произошел еще один поворот — она стала лицом Рижской недели моды.
«В выразительной внешности Алисы Онтенсоне сочетаются контрасты — романтизм и строгость, традиции и авангард», — заявляют организаторы, провозглашая её главным лицом Рижской недели моды. Для самой Алисы это стало большим сюрпризом. «Помню, мы делали фотосессию для этого образа, но о том, что он будет главным, да еще и с таким названием, я узнала только по готовым плакатам», — на латышском языке рассказывает модель. Хотя пока она владеет латышским не полностью, это ни в коем случае не является препятствием для общения, так как Алиса очень старается и хочет достичь взаимопонимания. Чтобы уточнить нюансы, иногда используются английские слова.
Слишком высокая для модельной карьеры
Возможность воплотить главный образ Рижской недели моды Онтенсоне считает знаком того, что она находится в правильном месте и всё идет так, как должно быть. Впервые на Рижской неделе моды она работала еще два года назад, и всё началось с фотосессии для бренда Amoralle. Позже руководитель бренда узнала, что модель также является архитектором, и предложила создать сценографию для модного показа. Но Алиса никогда не участвовала там в качестве модели.
По образованию Алиса Онтенсоне архитектор, окончила архитектурный факультет Санкт-Петербургского университета, однако модой интересовалась всю жизнь. «Я не могу работать моделью профессионально, потому что я слишком высокая, чтобы быть стандартной моделью. Интересно, что и такое возможно», — поясняет Алиса, открывая секрет: её рост 188 сантиметров. Она обращалась в разные агентства, даже в Милане, но везде говорили одно и то же — ты слишком высокая. В повседневной жизни Алиса работает архитектором, занимаясь как крупными, так и небольшими проектами. Ей нравятся и объемные архитектурные работы, и временные сценографии в театре — удовлетворение от проделанного одинаково велико, ведь главное — создать пространство, которое находит отклик в человеке.
От летних воспоминаний до новой жизни в Латвии
Алиса с самого детства связана с Латвией, так как её дед — латыш. До 18 лет он жил в Алуксне, позже переехал в Санкт-Петербург и создал там семью. «У меня с детства была традиция летом всей семьей ездить отдыхать в Юрмалу, у моих родителей там есть квартира», — рассказывает она.
Когда в 2022 году началось вторжение России в Украину, Алиса поняла, что пришел момент что-то менять. Она решила, что хочет жить в другом месте и узнать Латвию гораздо ближе, чем раньше, а не только через родительскую квартиру в Юрмале. Так она собрала вещи и одна переехала в Юрмалу, начав свой самостоятельный этап жизни.
Новая жизнь, новый язык и отношения
Уже в первые дни в Латвии жизнь Алисы совершила неожиданный поворот. Примерно через десять дней после переезда она в приложении Tinder познакомилась с латышским парнем, который теперь уже стал её мужем, — актером Каспаром Думбурсом.
Это был май — время, когда природа особенно красива, море манит, и всё кажется легче и светлее. Она вспоминает этот период как наполненный новыми эмоциями и впечатлениями — прогулки по Юрмале и Риге, долгие разговоры и взаимный интерес. Отношения развивались стремительно, хотя сама Алиса этого вовсе не планировала: её главной целью было понять, как обустроить жизнь в новой стране.
В повседневных вопросах большую поддержку ей оказала часть семьи в Валке, помогая с переводом, документами и ориентацией в бюрократических процессах. Поскольку семья Алисы родом из Латвии, это сделало переезд намного проще: у неё не было серьезных бюрократических барьеров, и она смогла легче получить вид на жительство на основании этнической связи с Латвией.
Самая большая поддержка — муж
Тем не менее с наступлением первой зимы Алиса пережила эмоционально сложный этап — пришло осознание, что началась совершенно новая реальность. Она чувствовала себя усталой и опустошенной, не хватало энергии для создания новых контактов или вложений в отношения с другими людьми.
«Первая зима была очень серой и темной. Хотя в Санкт-Петербурге было довольно похоже, здесь я особенно остро почувствовала, что природа ушла в спячку».
Сейчас, спустя четыре года в Латвии, Алиса чувствует себя хорошо, так как у неё сложилась своя жизнь со стабильной работой, различными проектами и друзьями. Латышский язык Алиса учит и на курсах, и с частным репетитором. «Конечно, самая большая поддержка и тренировка — это совместная жизнь с мужем, который в быту говорит со мной по-латышски», — рассказывает она. К тому же у Алисы дислексия — это означает, что ей трудно читать и писать, особенно при освоении нового языка. Дислексия не влияет на интеллект человека, но ему сложнее понимать, запоминать и правильно использовать буквы и слова.
Алисе очень нравится использовать в латышском языке ласковые слова, например, слово «mīļumiņš» (милуминьш — любимчик, милашка). В одном из проектов она выучила и выражение «kā ir, tā ir» (как есть, так есть). Она вспоминает, что латышский язык еще с детства казался ей очень красивым. Будучи ребенком, она слушала, как дедушка говорит по телефону на латышском, и думала: какой же красивый язык.
Латышские праздники и магия традиций
Латышские праздники и традиции Алисе тоже не чужды. Вместе с мужем Каспаром они всегда празднуют Лиго (Янов день). «В этом празднике мне очень нравится то, что люди вместе плетут венки. Мне кажется, эта традиция каким-то образом соединяется с солнцем; этот праздник действительно настоящий, и в нём я чувствую единение с природой и другими людьми». Кроме того, Алиса знает, что венок нужно сохранять до следующего года, что она и делает.
«Мне очень нравятся латышские бани и их ритуалы. Один такой у меня был прямо перед свадьбой», — радуется она.
Ведущая ритуала рассказала, что банные веники после использования нужно сжечь или отдать обратно лесу. Алиса отнеслась к этому очень серьезно. «Помню, вернулась домой с этими вениками и планировала на следующий день их сжечь. Утром проснулась и поняла, что веники исчезли — я была в панике». Позже выяснилось, что Каспар их выбросил, но это не остановило Алису: она отправилась искать их, чтобы завершить ритуал. Также Алиса призналась, что до знакомства с мужем никогда так серьезно не праздновала Рождество. Теперь они готовятся к нему вместе: готовят еду, ночью идут в церковь.
Из детства Алисе запомнилось, что папа и дедушка часто готовили кашу из колотого гороха со шпеком и луком, поэтому она всегда знала, что это латышское блюдо. Бабушка в детстве готовила очень вкусную манную кашу с киселем, которую сейчас очень любит и муж Каспар.
От случайной переписки до свадьбы
Случайная переписка в приложении для знакомств переросла в серьезные отношения, и в июне 2025 года Алиса Онтенсоне и Каспар Думбурс поженились. Уже впервые увидев Каспара, Алиса почувствовала его светлую и приятную энергию. «Мне было так интересно узнавать Ригу и Латвию глазами Каспара, я действительно наслаждалась этим», — говорит она. И сейчас для Алисы счастье — это просто быть рядом с Каспаром, потому что он всё делает по-настоящему и с эмоциями. Каспар по-прежнему остается для Алисы главной опорой в адаптации к жизни в Латвии.