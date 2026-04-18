У латвийских фермеров опять проблемы: недавно боролись с паводком, теперь - наоборот

В органическом хозяйстве "Красти" в Бранкас Елгавского края этой весной садовые работы ведутся с большей осторожностью. Плодовые деревья просыпаются, но не везде равномерно. В хозяйстве растут яблони, вишни и айва, и именно в легкой, песчаной почве нехватка влаги ощущается сильнее всего. "Здесь почва очень песчаная, и в какой-то момент, когда она полностью пересыхает, влагу как будто отталкивает. Визуально заметно, что растениям сложнее проснуться, все труднее и труднее начать весеннюю вегетацию, потому что не хватает воды", - рассказал владелец хозяйства Андис Курситис.