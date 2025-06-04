В четверг в Латвии возможны интенсивные ливни с грозами и разрушительными порывами ветра

Днем в большинстве регионов ожидается дождь, местами возможны особенно интенсивные ливни. Наибольшая вероятность гроз, при этом с разрушительными порывами ветра и градом, прогнозируется во второй половине дня в Селии и Латгале. Температура воздуха составит +15…+22 градуса, на юге Латгале - около +25 градусов.