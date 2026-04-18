У мэра Риги появился новенький Renault Rafale, в то время как его долговые обязательства заметно выросли
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс задекларировал в пользовании новый Renault Rafale стоимостью более 40 000 евро. При этом за год его долговые обязательства выросли более чем на 23 000 евро, а сам автомобиль, как пояснил политик, оформлен в лизинг на имя жены.
В декларации за 2024 год Клейнбергс указал два велосипеда и зарегистрированный в 2012 году автомобиль VW Sharan. В декларации за 2025 год велосипеды уже не упоминаются, однако по-прежнему указан автомобиль VW Sharan, а в пользовании значится автомобиль Renault Rafale 2025 года выпуска.
Как следует из информации, опубликованной на сайте дилера Renault, самый дешевый Renault Rafale стоит более 40 000 евро.
Как пояснил Клейнбергс агентству LETA, семейный автомобиль был приобретен в лизинг и зарегистрирован на имя его жены. Семья договорилась, что машиной будет пользоваться и мэр.
У мэра Риги в различных финансовых учреждениях задекларированы накопления примерно на 7600 евро.
При этом долговые обязательства Клейнбергса за год выросли: если в 2024 году он декларировал долги в размере 92 486 евро, то в 2025 году — уже 116 327 евро.
В прошлом году в Рижской думе Клейнбергс заработал около 50 000 евро, в Сейме — 11 839 евро, а в других местах — меньшие суммы.
Еще 26 000 евро Клейнбергс в прошлом году получил от продажи сельскохозяйственной земли фермеру Янису Мартинсону. По словам самого Клейнбергса, фактически эта сделка состоялась еще в 2024 году.