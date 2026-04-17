В парке Узварас началось цветение розовой сакуры (17.04.26)
В середине апреля в рижском парке Узварас начали цвести великолепные розовые сакуры.
ФОТО: в парке Узварас уже начала цвести розовая сакура
Каждую весну в Риге появляется особое место притяжения — парк Узварас, где начинается цветение сакуры. Этот период уже стартовал: на деревьях появились первые розовые цветы, хотя до полного цветения еще нужно немного времени из-за нестабильной погоды.
Жители города традиционно ждут этого момента, чтобы прогуляться по парку, насладиться атмосферой и увидеть редкое для Латвии природное явление. Самые нетерпеливые уже отправляются туда — сакура постепенно раскрывается и уже радует глаз.
Сакура — это декоративная японская вишня, известная своим обильным и эффектным цветением. В Японии она является одним из главных символов весны. В период цветения люди собираются в парках, устраивают пикники под деревьями и просто проводят время на природе. Это привлекает и большое количество туристов со всего мира.
В Риге подобное зрелище доступно без дальних поездок. В 2012 году посольство Японии подарило городу 114 саженцев сакуры, и с тех пор каждую весну парк Узварас превращается в цветущий уголок с белыми и нежно розовыми деревьями.
Пока что начали распускаться розовые цветы — белые деревья еще ожидают своего часа. Но уже сейчас парк становится отличным местом для прогулок и весенних фотографий.