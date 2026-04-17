ФОТО: в парке Узварас уже начала цвести розовая сакура

Сакура — это декоративная японская вишня, известная своим обильным и эффектным цветением. В Японии она является одним из главных символов весны. В период цветения люди собираются в парках, устраивают пикники под деревьями и просто проводят время на природе. Это привлекает и большое количество туристов со всего мира.