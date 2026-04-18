Ирландские латыши проведут в Дублине грандиозное мероприятие
Латышское общество в Ирландии сообщает о XV Празднике латышской культуры в Ирландии — крупнейшем и самом заметном культурном событии латышской общины в стране. Праздник состоится 3 мая 2026 года с 12.00 до 17.00 в старом городе Дублина — на площади Meeting House Square.
В программе праздника примут участие художественные коллективы и школы латышской общины со всей Ирландии — хоры, коллективы народного танца, а также отдельные певцы, танцоры и музыканты. Программу дополнят гости из Латвии, специальная ирландская музыкальная группа, а также ремесленники и мастера традиционной кухни, создавая разнообразную и красочную атмосферу праздника.
Особое международное измерение фестивалю придадут приглашенные артисты из разных стран, в том числе из Эстонии, Украины, Монголии, стран Африки, Бразилии, Перу и Китая, способствуя культурному диалогу и дружбе между различными общинами Ирландии.
Мероприятие своим присутствием почтят министр культуры Латвийской Республики Агнесе Лаце, а также представитель Министерства иностранных дел, парламентский секретарь Артём Уршульский, руководитель Dublin City Public Participation Network Рут Пауэлл, а также предусмотрено участие делегированного представителя мэра Дублина Рэя МакАдама, что подтверждает значимость мероприятия как для латышской общины, так и для более широкого общества Ирландии.
Посетители в течение всего дня смогут насладиться как традиционными, так и современными выступлениями, посетить ярмарку ремесленников и еды, принять участие в мастер-классах, осваивая латышские традиции, например плетение цветочных венков, присоединиться к общим танцам с публикой, а также осмотреть выставку народных костюмов.
