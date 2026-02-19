Билет в цирк за 30 евро? Отрасль культуры предупреждает, чем нехватка дотаций может обернуться для зрителей
Сокращение государственного финансирования для государственных театров, оркестров и цирка может привести и к недоступным ценам на билеты на культурные мероприятия, и к совершенно неконкурентоспособным зарплатам для работников культуры. Какой режим экономии введен в этом году в культурных учреждениях?
При принятии государственного бюджета на этот год Министерству культуры пришлось согласиться на уменьшение финансирования на три миллиона евро. Это, в свою очередь, означало сокращение государственных дотаций 14 культурным обществам капитала, сообщает LSM.lv.
В абсолютных цифрах больше всего потеряет Театр Дайлес — почти 280 тысяч евро. Свыше 200 тысяч евро недополучит также Национальный театр, а Новый Рижский театр получит почти на 200 тысяч евро меньше.
Директор Национального театра Марис Витолс оценивает, что с учетом инфляции реальные доходы театра сократились примерно на полмиллиона евро. К примеру, материалы для изготовления декораций с каждым месяцем становятся только дороже. Тем не менее цены на билеты пока не повышали. Театр ищет другие способы тратить меньше, но зарабатывать больше - играть больше спектаклей и повышать заполняемость залов. Театр будет экономить и за счет отказа от запланированных ремонтных работ и закупок. Однако это не долгосрочное решение.
Несмотря на сокращение дотаций, культурным капитальным обществам нужно уметь повышать зарплаты, если растет минимальная зарплата. В целом же в Национальном театре зарплаты не повышали три года, однако при увеличении числа спектаклей за растущую нагрузку будут доплаты, отмечает Витолс.
Говоря о росте расходов, представители культурных учреждений упоминали также затраты на отопление. Например, в Латвийской национальной опере и балете счет за отопление в январе этого года был на 25 тысяч евро выше, чем в первом месяце 2025 года.
Цены на билеты пока не повышал и Рижский цирк, хотя его государственная дотация сокращена на 10 тысяч евро. Цирк ищет другие возможности увеличить доходы, например, сдавая помещения в аренду. Член правления цирка Мара Павула сказала, что они не могут позволить себе поднять цены на билеты и потому, что современный цирк в Латвии — сравнительно малоизвестный вид искусства, который еще ищет своего зрителя, и потому, что важно сохранять доступность:
«Мы не можем позволить себе продавать билеты по 30 евро — какова сейчас средняя цена билета в театрах. Потому что мы хотим видеть в цирке семью. И если мы говорим, что один билет стоит 30 евро, а большая часть наших зрителей — это родители с детьми, двумя или тремя детьми, то сколько семей в Латвии могут позволить себе потратить 150 евро на один поход — раз в год в цирк, раз в год в театр, раз в год в оперу? Большинство семей не могут себе этого позволить. Поэтому нам нужно думать, как обеспечить доступность и для семей с детьми».
Министр культуры Агнесе Лаце подчеркнула, что дотации все же продолжают обеспечивать жителям Латвии доступ к разнообразным и качественным культурным событиям. Кроме того, в договоре министерства с предприятиямии культуры указано, что определенным группам зрителей нужно обеспечивать как минимум 10% скидку — например, семьям с детьми, школьникам, сениорам. На практике общества капитала предлагают даже более крупные скидки. Их представители, однако, указали: никакой компенсации за это они, в отличие, например, от перевозчиков, не получают.
Пока неясно, как сокращение финансирования повлияет на художественный уровень и разнообразие спектаклей и концертов. Витолс отметил, что число новых постановок в этом году еще не будут сокращать. Но, поскольку театры становятся сильно зависимыми от денег, принесенных зрителями, художественные эксперименты они уже не смогут себе позволить: «Возможность ошибиться в выборе репертуара для театров сейчас очень-очень мала, потому что напротив стоит задача от государства — зарабатывать, и зарабатывать больше за счет билетных доходов».