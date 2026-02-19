Билет в цирк за 30 евро? Отрасль культуры предупреждает, чем нехватка дотаций может обернуться для зрителей

«Мы не можем позволить себе продавать билеты по 30 евро — какова сейчас средняя цена билета в театрах. Потому что мы хотим видеть в цирке семью. И если мы говорим, что один билет стоит 30 евро, а большая часть наших зрителей — это родители с детьми, двумя или тремя детьми, то сколько семей в Латвии могут позволить себе потратить 150 евро на один поход — раз в год в цирк, раз в год в театр, раз в год в оперу? Большинство семей не могут себе этого позволить. Поэтому нам нужно думать, как обеспечить доступность и для семей с детьми».