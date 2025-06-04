"Отвратительная мерзость": Илон Маск превращается из поклонника Дональда Трампа в его резкого критика
Илон Маск резко вмешался в обсуждение масштабного налогово-бюджетного законопроекта президента Дональда Трампа, назвав его в социальной сети X «отвратительной мерзостью» (disgusting abomination), которая приведет к росту дефицита федерального бюджета.
«Мне жаль, но я больше не могу это терпеть, — написал Маск. - Этот возмутительный, набитый ненужными расходами законопроект Конгресса — отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него проголосовал: вы знаете, что поступили неправильно».
Как сообщает Reuters, эти слова вызвали заметный резонанс. Так называемые «ястребы дефицита» среди республиканцев выражают обеспокоенность из-за затрат на реализацию законопроекта, который предполагает продление налоговых послаблений 2017 года, считающихся главным законодательным достижением Трампа, а также увеличение расходов на армию и безопасность границ. Палата представителей одобрила проект минимальным перевесом голосов, несмотря на предупреждение бюджетного управления Конгресса о том, что он добавит 3,8 триллиона долларов к уже существующему государственному долгу в размере 36,2 триллиона. Сенат, где большинство также у республиканцев, планирует утвердить закон в течение следующего месяца, хотя ожидаются изменения первоначального варианта.
Республиканцы в Сенатском комитете по финансам, курирующем налоговую политику, в среду должны встретиться с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить возможное закрепление налоговых льгот для бизнеса на постоянной основе. По словам сенатора Стива Дэйнса, это может существенно увеличить общую стоимость законопроекта. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун отверг критику Маска, заявив, что стоит за целью принять закон до 4 июля. Он отметил, что у Конгресса есть мандат от избирателей и он намерен реализовать президентскую программу. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также пренебрежительно отнесся к словам Маска, сказав журналистам: «Мой друг Илон сильно ошибается».
Выступление Маска стало испытанием его политического влияния, особенно спустя неделю после того, как он покинул пост специального правительственного сотрудника в Департаменте эффективности управления (DOGE), где пытался реформировать федеральные агентства, но не добился заявленных масштабных сокращений расходов. Несмотря на то, что Маск вложил около 300 миллионов долларов в избирательную кампанию Трампа и других республиканцев, он заявил, что сократит свои политические вложения, вернувшись к роли гендиректора Tesla. В Белом доме отреагировали на критику Маска спокойно. Пресс-секретарь Каролин Левитт заявила: «Президент уже знает, какую позицию занимает Илон Маск. Это не изменит его мнение. Это один большой, красивый закон, и он его поддерживает».
Среди сенаторов-республиканцев по-прежнему нет единства. Одни требуют более глубоких сокращений расходов, чем предусмотренные в проекте Палаты представителей 1,6 триллиона долларов за десять лет, другие стремятся защитить программу Medicaid, предоставляющую медицинскую помощь малоимущим. Сенатор Майк Ли призвал коллег использовать законопроект Трампа для реального сокращения дефицита. «Мы должны взять на себя обязательство уже сейчас, поскольку избиратели этого справедливо ожидают и заслуживают от Конгресса, контролируемого республиканцами», — написал он в X, перепостив твит Маска.