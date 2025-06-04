"Отвратительная мерзость": Илон Маск превращается из поклонника Дональда Трампа в его резкого критика

Выступление Маска стало испытанием его политического влияния, особенно спустя неделю после того, как он покинул пост специального правительственного сотрудника в Департаменте эффективности управления (DOGE), где пытался реформировать федеральные агентства, но не добился заявленных масштабных сокращений расходов. Несмотря на то, что Маск вложил около 300 миллионов долларов в избирательную кампанию Трампа и других республиканцев, он заявил, что сократит свои политические вложения, вернувшись к роли гендиректора Tesla. В Белом доме отреагировали на критику Маска спокойно. Пресс-секретарь Каролин Левитт заявила: «Президент уже знает, какую позицию занимает Илон Маск. Это не изменит его мнение. Это один большой, красивый закон, и он его поддерживает».