Илон Маск пришел на прощальную церемонию в Белом доме с фингалом под глазом
Технологический магнат и бывший глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск в пятницу появился в Овальном кабинете на прощальной церемонии с президентом Дональдом Трампом — с синяком под глазом.
Трамп попрощался с Маском в теплой атмосфере, подводя символическую черту под неоднозначной работой миллиардера на государственной службе. Как известно, Илон Маск покидает пост руководителя DOGE и вновь сосредоточится на управлении своими компаниями — производителем электромобилей Tesla, космической компанией SpaceX и социальной сетью X.
BREAKING 🚨 Donald Trump stuns Elon Musk by giving him a Key to the White House, a gift ❤️— MAGA Voice (@MAGAVoice) May 30, 2025
Mainstream media will never show you how strong Trump’s and Elon’s relationship is
pic.twitter.com/VS1IHpshi1
Президент Трамп отметил вклад Маска в «колоссальные изменения старых подходов к бизнесу в Вашингтоне» и добавил, что некоторые сотрудники его команды останутся работать в администрации. Маск, одетый во всё черное, включая футболку с надписью «Dogefather» («Отец DOGE»), молча кивал, пока Трамп перечислял заключенные при его руководстве контракты, которые удалось сократить.
«Я считаю, что команда DOGE проделала невероятную работу, — сказал Маск после того, как получил от президента символический ключ. — Они продолжат делать невероятное».
Илон Маск рассказал журналистам, что синяк под глазом — результат игры с его пятилетним сыном X. «Я сказал ему: “Ударь меня по лицу”. И он это сделал», — пошутил он.
За время работы в правительстве Маск оставил заметный след в бюрократической системе, что выразилось в увольнении или вытеснении тысяч чиновников. Некоторые госфункции были полностью упразднены — например, Агентство США по международному развитию (USAID), которое раньше предоставляло помощь нуждающимся. По оценке исследователей Бостонского университета, в результате этих сокращений уже могли погибнуть сотни тысяч человек во всем мире. Госдепартамент в ответ заявил, что большинство программ по борьбе с ВИЧ, известных как PEPFAR, по-прежнему действуют. Однако в их заявлении не затрагивались другие сокращения, был озвучен только призыв к другим странам «существенно увеличить гуманитарную помощь».
Илон Маск в разные годы своей жизни
Несмотря на потрясения, Маску не удалось достичь собственных амбициозных целей. После заявлений о намерении сократить государственные расходы на один или даже два триллиона долларов, в итоге ожидания были снижены до 150 миллиардов долларов в текущем финансовом году. Достигнута ли эта цель — остается под вопросом. На официальном сайте DOGE указывается об экономии в размере 175 миллиардов долларов, однако представленные данные содержат множество ошибок и преувеличений.
Трамп, судя по всему, хотел закончить работу Маска на высокой ноте. «Это будет его последний день, но не совсем, ведь он всегда будет с нами, помогая до самого конца, — написал Трамп в соцсетях в четверг вечером. — Илон — выдающийся человек!»