Илон Маск пришел на прощальную церемонию в Белом доме с фингалом под глазом

За время работы в правительстве Маск оставил заметный след в бюрократической системе, что выразилось в увольнении или вытеснении тысяч чиновников. Некоторые госфункции были полностью упразднены — например, Агентство США по международному развитию (USAID), которое раньше предоставляло помощь нуждающимся. По оценке исследователей Бостонского университета, в результате этих сокращений уже могли погибнуть сотни тысяч человек во всем мире. Госдепартамент в ответ заявил, что большинство программ по борьбе с ВИЧ, известных как PEPFAR, по-прежнему действуют. Однако в их заявлении не затрагивались другие сокращения, был озвучен только призыв к другим странам «существенно увеличить гуманитарную помощь».