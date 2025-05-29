Илон Маск объявил об уходе из администрации США, после того как разозлил Белый дом
фото: Shutterstock
Входил Илон Маск в Белый дом с большой помпой.
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Илон Маск объявил об уходе из администрации США, после того как разозлил Белый дом

Отдел новостей

Otkrito.lv

Миллиардер, глава Tesla Илон Маск уходит из администрации Трампа после бурной кампании за эффективность, в ходе которой он перетряхнул несколько федеральных агентств, но так и не достиг желаемой экономии средств.

Как сообщает Reuters, Маск поблагодарил президента Дональда Трампа на своей платформе X, завершая свою работу в статусе специального сотрудника в Департаменте государственной эффективности (DOGE). Однако, уход оказался стремительным и неофициальным. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, Маск не провел личной беседы с Трампом перед тем, как объявить о своем решении. 

Хотя точные обстоятельства отставки пока неясны, она произошла спустя день после того, как Маск раскритиковал главный налоговый законопроект Трампа, назвав его слишком дорогим и подрывающим работу DOGE. Некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома, в частности заместитель главы администрации Стивен Миллер, были особенно раздражены этими высказываниями. Белому дому даже пришлось звонить сенаторам-республиканцам, чтобы подтвердить поддержку президента данному пакету, сообщил источник.

Хотя Маск и остается близок к президенту, его уход стал логичным завершением постепенного снижения влияния. Во время избирательной кампании Маск утверждал, что DOGE сможет сократить федеральные расходы минимум на 2 триллиона долларов. По данным самого агентства, экономия на данный момент составила 175 миллиардов — цифра, которую Reuters не смог подтвердить независимо.

Маск открыто высказывался против федеральных служащих и предсказывал, что отмена "ковидной привилегии" удаленной работы приведет к "волне добровольных увольнений, которые мы только приветствуем". 130-дневный мандат Маска в качестве специального сотрудника администрации Трампа должен был закончиться около 30 мая. Администрация заявила, что усилия DOGE по реструктуризации и сокращению федерального правительства продолжатся.

Несколько министров уже обсуждают с Белым домом, как продолжить курс без дальнейшего обострения отношений с республиканцами в Конгрессе. Хотя базовая инфраструктура DOGE, скорее всего, сохранится, ведомства, по словам источников, намерены вернуть себе контроль над бюджетами и кадровой политикой.

Трамп и DOGE сократили почти 12% или 260 тысяч из 2,3 миллионов федеральных гражданских служащих, в основном за счет угроз увольнений, компенсаций при добровольном уходе и предложений досрочной пенсии. В то же время DOGE столкнулся с рядом трудностей: суды неоднократно восстанавливали агентства вскоре после их закрытия, инициированного DOGE. В ряде случаев сокращения кадров и финансирования привели к перебоям в закупках, росту затрат и утечке научных и технологических кадров.

Политическая активность Маска вызвала протесты, а некоторые инвесторы начали призывать его отказаться от роли советника Трампа и сосредоточиться на управлении Tesla, которая в последнее время столкнулась со снижением продаж и падением акций. Как мы недавно сообщали, продажи электромобилей Tesla в Европе упали за год практически вдвое.

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