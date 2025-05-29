Илон Маск объявил об уходе из администрации США, после того как разозлил Белый дом

Трамп и DOGE сократили почти 12% или 260 тысяч из 2,3 миллионов федеральных гражданских служащих, в основном за счет угроз увольнений, компенсаций при добровольном уходе и предложений досрочной пенсии. В то же время DOGE столкнулся с рядом трудностей: суды неоднократно восстанавливали агентства вскоре после их закрытия, инициированного DOGE. В ряде случаев сокращения кадров и финансирования привели к перебоям в закупках, росту затрат и утечке научных и технологических кадров.