Илон Маск объявил об уходе из администрации США, после того как разозлил Белый дом
Миллиардер, глава Tesla Илон Маск уходит из администрации Трампа после бурной кампании за эффективность, в ходе которой он перетряхнул несколько федеральных агентств, но так и не достиг желаемой экономии средств.
Как сообщает Reuters, Маск поблагодарил президента Дональда Трампа на своей платформе X, завершая свою работу в статусе специального сотрудника в Департаменте государственной эффективности (DOGE). Однако, уход оказался стремительным и неофициальным. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, Маск не провел личной беседы с Трампом перед тем, как объявить о своем решении.
Хотя точные обстоятельства отставки пока неясны, она произошла спустя день после того, как Маск раскритиковал главный налоговый законопроект Трампа, назвав его слишком дорогим и подрывающим работу DOGE. Некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома, в частности заместитель главы администрации Стивен Миллер, были особенно раздражены этими высказываниями. Белому дому даже пришлось звонить сенаторам-республиканцам, чтобы подтвердить поддержку президента данному пакету, сообщил источник.
Хотя Маск и остается близок к президенту, его уход стал логичным завершением постепенного снижения влияния. Во время избирательной кампании Маск утверждал, что DOGE сможет сократить федеральные расходы минимум на 2 триллиона долларов. По данным самого агентства, экономия на данный момент составила 175 миллиардов — цифра, которую Reuters не смог подтвердить независимо.
Маск открыто высказывался против федеральных служащих и предсказывал, что отмена "ковидной привилегии" удаленной работы приведет к "волне добровольных увольнений, которые мы только приветствуем". 130-дневный мандат Маска в качестве специального сотрудника администрации Трампа должен был закончиться около 30 мая. Администрация заявила, что усилия DOGE по реструктуризации и сокращению федерального правительства продолжатся.
Несколько министров уже обсуждают с Белым домом, как продолжить курс без дальнейшего обострения отношений с республиканцами в Конгрессе. Хотя базовая инфраструктура DOGE, скорее всего, сохранится, ведомства, по словам источников, намерены вернуть себе контроль над бюджетами и кадровой политикой.
Трамп и DOGE сократили почти 12% или 260 тысяч из 2,3 миллионов федеральных гражданских служащих, в основном за счет угроз увольнений, компенсаций при добровольном уходе и предложений досрочной пенсии. В то же время DOGE столкнулся с рядом трудностей: суды неоднократно восстанавливали агентства вскоре после их закрытия, инициированного DOGE. В ряде случаев сокращения кадров и финансирования привели к перебоям в закупках, росту затрат и утечке научных и технологических кадров.
Политическая активность Маска вызвала протесты, а некоторые инвесторы начали призывать его отказаться от роли советника Трампа и сосредоточиться на управлении Tesla, которая в последнее время столкнулась со снижением продаж и падением акций. Как мы недавно сообщали, продажи электромобилей Tesla в Европе упали за год практически вдвое.