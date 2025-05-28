В Европе растут продажи электромобилей, а реализация машин от Tesla упала вдвое

Между тем общие показатели проданных электромобилей в ЕС в апреле выросли на 26,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом доля машин с электроприводом в общем числе проданных автомобилей составила 15,3 процента, отмечает ACEA. Самой популярной моделью стала Skoda Elroq, а бывший лидер - Tesla Y - сейчас лишь на 9-м месте. В целом компанию Маска по показателям продаж обогнали девять конкурентов, включая немецкие Volkswagen и BMW, французский Renault и китайский бренд BYD.