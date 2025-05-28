В Европе растут продажи электромобилей, а реализация машин от Tesla упала вдвое
В Европейском Союзе резко снижаются объемы продаж электромобилей американской компании Tesla, основанной миллиардером Илоном Маском.
Как сообщает Deutsche Welle, в апреле в странах ЕС было продано 5475 автомобилей Tesla - на 52,6 процента меньше, чем в том же месяце 2024 года. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), за первые четыре месяца 2025 года показатели продаж Tesla упали в годовом исчислении на 46,1 процента - до 41 677 автомобилей.
Между тем общие показатели проданных электромобилей в ЕС в апреле выросли на 26,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом доля машин с электроприводом в общем числе проданных автомобилей составила 15,3 процента, отмечает ACEA. Самой популярной моделью стала Skoda Elroq, а бывший лидер - Tesla Y - сейчас лишь на 9-м месте. В целом компанию Маска по показателям продаж обогнали девять конкурентов, включая немецкие Volkswagen и BMW, французский Renault и китайский бренд BYD.
Продажи гибридных автомобилей в ЕС выросли на 20,8 процента с начала текущего года, в то время как продажи машин только с бензиновым двигателем упали на 20,6 процента за тот же период.
Раньше мы рассказывали о том, как жителей Латвии подталкивают к покупке электромобиля. В итоге регистрация новых электрокаров в стране в этом году тоже выросла - на 12,2%.