Вначале будет очень дорого, но потом понравится: жителей Латвии подталкивают к покупке электромобиля
После небольшого спада в 2024 году, когда регистрация новых электромобилей в Европе сократилась на 1,2%, рынок в этом году начал восстанавливаться. Рост продаж электромобилей, которого не наблюдалось уже давно снова достиг двузначных значений. Спрос увеличился и в Латвии.
Согласно данным исследовательских компаний JATO Dynamics и Rho Motion, уже в январе 2025 года в странах Европейского Союза было продано на 37,3% больше новых электромобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года. В феврале рост составил 26%, а в марте — 27%. Похожая тенденция наблюдается и в Латвии: регистрация новых электромобилей выросла на 12,2% — с 262 в начале прошлого года до 294 единиц в первые месяцы 2025 года.
Эксперты объясняют восстановление рынка несколькими факторами. Ранее на рынок негативно повлияли нестабильная политика субсидирования, высокие средние розничные цены и низкая стоимость перепродажи электромобилей. Однако производители начали выпускать модели, доступные более широкому кругу покупателей.
«Уже сейчас на рынке можно найти модели по более низким ценам, которые могут подтолкнуть сомневающихся наконец-то решиться на покупку. Кто-то, возможно, ждал более дешевую городскую модель, а кто-то готов отдать 30–40 тысяч евро за более крупный и хорошо оснащенный электромобиль — и такие варианты наконец появились. Однако стоит признать — электромобили по-прежнему нельзя назвать дешевыми», — говорят латвийские эксперты.
Еще одной причиной роста интереса к электромобилям стали ужесточенные требования ЕС по выбросам, вступившие в силу в начале года. Согласно новым правилам, не менее 22% всех проданных производителем автомобилей должны быть электрическими — в противном случае компаниям грозят значительные штрафы. Это давление заставило производителей поднять цены на обычные автомобили и предложить скидки на электромобили.
Приобретению электромобилей способствует и развитие технологий. Например, проблема медленной зарядки, ранее отпугивавшая покупателей, сейчас уже не так актуальна. Например, некоторые модели можно зарядить на быстрой станции с 10% до 80% всего за 29 минут.
Все больше людей пробуют электромобили, некоторые решаются на покупку и затем с удовольствием демонстрируют новое приобретение друзьям. Это создает своеобразный эффект волны — люди убеждаются, что электромобили действительно хороши, и спрос продолжает расти. «В конечном счете, эксплуатация и обслуживание электромобилей в долгосрочной перспективе обходятся дешевле, чем у машин с ДВС, поэтому часть людей выбирает электрический транспорт именно по финансовым причинам», — утверждают латвийские специалисты.
Другие эксперты предупреждают: с ростом числа электромобилей увеличивается и риск, о котором многие не задумываются.