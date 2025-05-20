Вначале будет очень дорого, но потом понравится: жителей Латвии подталкивают к покупке электромобиля

Согласно данным исследовательских компаний JATO Dynamics и Rho Motion, уже в январе 2025 года в странах Европейского Союза было продано на 37,3% больше новых электромобилей по сравнению с тем же периодом прошлого года. В феврале рост составил 26%, а в марте — 27%. Похожая тенденция наблюдается и в Латвии: регистрация новых электромобилей выросла на 12,2% — с 262 в начале прошлого года до 294 единиц в первые месяцы 2025 года.