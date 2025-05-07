Эксперты предупреждают: с ростом числа электромобилей увеличивается и риск, о котором многие не задумываются
Количество электромобилей в Латвии стремительно растет, однако вместе с этим растут и проблемы, связанные с противопожарной безопасностью. Хотя такие транспортные средства возгораются реже, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания, тушение пожаров с их участием значительно сложнее, длительнее и потенциально опаснее.
Специалисты по противопожарной безопасности компании FN-Serviss указывают, что пожары аккумуляторов электромобилей сложнее обычных — из-за высокой температуры горения, ядовитых газов и риска повторного возгорания. «Литий-ионные батареи состоят из сотен мелких ячеек, каждая из которых может загореться повторно — даже после тушения»,- подчеркивают эксперты.
Хотя в Латвии такие случаи пока редки, мировой опыт показывает, что риск растет. «В нашем регионе пока не так много таких пожаров, но это лишь означает, что у нас еще есть время подготовиться — а не ждать первой крупной трагедии», — говорят представители FN-Serviss. Во многих странах Европы, например, в Германии, после серьезных инцидентов уже введены ограничения на парковку электромобилей на подземных стоянках, а также проводится специальное обучение пожарных. Кроме того, в Германии разрешено перевозить поврежденные электромобили только в специальных чехлах.
Обычные методы тушения с использованием воды или пены часто недостаточно эффективны — особенно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией и ограниченным доступом к автомобилю. «Часто важнее ограничить распространение огня, чем сразу пытаться потушить загоревшийся автомобиль — поскольку это может быть небезопасно», — поясняют в FN-Serviss. Одним из наиболее эффективных решений эксперты считают противопожарные покрытия — их можно набросить на горящий автомобиль, чтобы локализовать пламя и предотвратить его распространение.
В других странах также применяются специальные резервуары с водой, в которые погружается автомобиль, однако этот метод затратный, требует много времени и не является экологичным.
Что делать жителям — практические советы
Специалисты рекомендуют:
- Никогда не оставляйте детей, животных или вещи в подключенном к сети или заряжающемся электромобиле;
- При появлении дыма или признаков перегрева — отключите питание и немедленно действуйте;
- Держите дома или в гараже противопожарное покрытие.
Хотя электромобили не являются автоматически более опасными, чем транспорт с двигателем внутреннего сгорания, в определенных условиях их пожары могут быть куда разрушительнее — особенно если это происходит в закрытом помещении или остается незамеченным.
Риски будут расти — готово ли общество?
Осенью 2024 года в немецком городе Баднендорф погибла молодая пара после аварии с электромобилем — транспортное средство врезалось в дерево и мгновенно загорелось. Из-за отказа управляющей системы открыть двери было невозможно, и пожарные тушили огонь в течение пяти часов, израсходовав более 13 000 литров воды.
Такие трагические случаи подчеркивают необходимость не только совершенствования технических средств тушения, но и информирования населения о том, как действовать в критической ситуации.
Учитывая, что количество электромобилей в Латвии продолжает расти, а они часто размещаются на подземных паркингах в гаражах многоквартирных домов или офисных зданиях, эксперты предупреждают — объективные риски будут увеличиваться. По-прежнему не хватает публичных дискуссий на эту тему, а противопожарная инфраструктура во многих местах не адаптирована к новой реальности. «Будем надеяться, что Латвия научится на опыте других стран — а не будет ждать трагедии», — заключают в FN-Serviss.