Эксперты предупреждают: с ростом числа электромобилей увеличивается и риск, о котором многие не задумываются

Хотя в Латвии такие случаи пока редки, мировой опыт показывает, что риск растет. «В нашем регионе пока не так много таких пожаров, но это лишь означает, что у нас еще есть время подготовиться — а не ждать первой крупной трагедии», — говорят представители FN-Serviss. Во многих странах Европы, например, в Германии, после серьезных инцидентов уже введены ограничения на парковку электромобилей на подземных стоянках, а также проводится специальное обучение пожарных. Кроме того, в Германии разрешено перевозить поврежденные электромобили только в специальных чехлах.