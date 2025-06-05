Аналитики спрогнозировали, какой будет в Латвии возраст выхода на пенсию к 2060 году. Результат оказался неожиданным
Средняя продолжительность жизни и количество лет, проведенных на пенсии, растут по всей Европе. В связи с этим многие страны увеличивают возраст выхода на пенсию. В Латвии он недавно достиг 65 лет. Будут ли его увеличивать и далее?
Дания недавно приняла решение о повышении пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году. В ряде других европейских стран также приняты законы о повышении пенсионного возраста в ближайшие годы. По данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), к 2060 году Дания будет лидировать по этому показателю: люди будут выходить на пенсию в 74 года.
По состоянию на 2022 год установленный возраст выхода на пенсию для мужчин в странах ЕС варьировался от 62 до 67 лет, а для женщин - от 60 до 67 лет. Если учесть Великобританию, страны ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли) и Турцию, являющуюся кандидатом в члены ЕС, то Турция среди них выделяется. В этом государстве возраст выхода на пенсию составляет всего 49 лет для женщин и 52 года для мужчин.
Средний возраст выхода на пенсию в ЕС составляет 64,7 года для мужчин и 63,8 года для женщин. В трех скандинавских странах - Дании, Норвегии и Исландии - самый высокий возраст выхода на пенсию - 67 лет для мужчин и женщин. Пенсионный возраст выше 65 лет в Нидерландах (66,6), Великобритании и Ирландии (обе - 66), Германии (65,8) и Португалии (65,6).
В 65 лет на пенсию выходят в Австрии, Польше, Румынии, Венгрии, Хорватии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Испании и на Кипре. С 2025 года и в Латвии пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет. Планов увеличивать его пока нет.
По данным ОЭСР, "исходя из установленной связи между пенсионным возрастом и ожидаемой продолжительностью жизни", к 2060 году прогнозируется увеличение пенсионного возраста в 20 странах для мужчин и в 24 странах для женщин из 32 проанализированных в Европе. Некоторые из них также основаны на уже принятых законодательных мерах.
Согласно прогнозам, нормальный возраст выхода на пенсию для тех, кто выйдет на рынок труда в 2022 году, к 2060 году составит от 62 до 74 лет для мужчин и от 60 до 74 лет для женщин. Средний показатель по ЕС составит 66,7 для мужчин и 66,4 для женщин.
Для Латвии прогноз ОЭСР составляет 65 лет, то есть как сейчас, что довольно удивительно. Вероятно, эксперты организации считают, что продолжительность жизни в Латвии в будущем не увеличится, а, значит, власти не рискнут поднимать пенсионный возраст. Почему-то у нас относительно этого есть сомнения, учитывая быстрое старение населения в стране. Кто будет зарабатывать на пенсии?
Так в 65 или, скажем, в 70? Латвийский эксперт тоже оценил перспективы роста пенсионного возраста в Латвии, сравнив страну с Данией.