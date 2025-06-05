Аналитики спрогнозировали, какой будет в Латвии возраст выхода на пенсию к 2060 году. Результат оказался неожиданным

По состоянию на 2022 год установленный возраст выхода на пенсию для мужчин в странах ЕС варьировался от 62 до 67 лет, а для женщин - от 60 до 67 лет. Если учесть Великобританию, страны ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли) и Турцию, являющуюся кандидатом в члены ЕС, то Турция среди них выделяется. В этом государстве возраст выхода на пенсию составляет всего 49 лет для женщин и 52 года для мужчин.