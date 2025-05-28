В 65 или уже в 70? Эксперт оценивает перспективы роста пенсионного возраста в Латвии

Тем временем недавно Государственный контроль напомнил политикам о зависшем вопросе «пенсий по выслуге». «В Латвии пенсии по выслуге выплачивают не по конкретной профессии, а в рамках отдельных ведомств. Например, их получают все работники судебной системы или органов внутренних дел. И неважно, какие именно функции эти люди выполняют. Я считаю, что это неправильно. Перечень профессий, позволяющих выйти на пенсию досрочно, должен быть существенно пересмотрен. Если человек выполняет работу, связанную с риском для жизни или здоровья, — тогда это понятно. А если нет, то я не вижу, почему он должен получать такую пенсию. А высвободившиеся средства можно было бы пустить на переквалификацию», — считает Вольскис.