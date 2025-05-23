В Европе первая страна повысила пенсионный возраст до 70 лет

Согласно новому закону, повышать пенсионный возраст будут поэтапно: до 68 лет – с 2030 года, до 69 лет – с 2035 года и до 70 лет – с 2040 года. То есть, первыми на пенсию в 70 лет выйдут люди, родившиеся в 1971 году.