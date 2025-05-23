В Европе первая страна повысила пенсионный возраст до 70 лет
Дания стала первой страной Европы, где возраст выхода на пенсию достиг отметки в 70 лет. Соответствующее решение утвердил парламент страны.
Как сообщает The Copenhagen Post, в 2006 году Дания привязала возраст выхода на пенсию к средней ожидаемой продолжительности жизни. И теперь пенсионный возраст в стране пересматривается каждые пять лет. До сих пор пенсионерами в Дании становились с 67 лет.
Согласно новому закону, повышать пенсионный возраст будут поэтапно: до 68 лет – с 2030 года, до 69 лет – с 2035 года и до 70 лет – с 2040 года. То есть, первыми на пенсию в 70 лет выйдут люди, родившиеся в 1971 году.
По словам авторов нового закона, увеличение пенсионного возраста нужно в условиях изменяющейся демографической ситуации, а именно – продолжительность жизни устойчиво растет, а с ним и количество пенсионеров. Представители профсоюзов ожидаемо выразили сомнения, что все граждане будут в состоянии эффективно работать до 70 лет.
В Латвии пенсионный возраст составляет 65 лет и повышать его вроде никто не собирается. Но как долго продержатся власти? Сейчас на одного пенсионера в среднем приходится 2,5 работающих, но к 2050 году это соотношение может снизиться примерно до 1,3 работающих на одного пенсионера.