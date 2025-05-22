Эксперты считают, что жителям Латвии одной лишь государственной пенсии будет недостаточно
Опрос, проведенный одним из латвийских банков, показал, что в старости люди в основном хотят отдыхать, а не продолжать работать на полную ставку (какое открытие!). Но получится ли этот трюк, учитывая крайне плохую демографию в стране?
"До 2025 года возраст выхода на пенсию ежегодно увеличивался на три месяца. В настоящее время он достиг 65 лет, и, согласно закону, в ближайшие годы возрастной порог выхода на пенсию больше повышаться не будет. В то же время статистические данные свидетельствуют о том, что продолжительность жизни также растет — на данный момент она составляет в среднем 75,5 лет. Это означает, что в будущем мы будем жить дольше и проводить больше лет на пенсии, чем нынешние пожилые люди. Но возникает вопрос: как это повлияет на формирование пенсионных накоплений?", - сообщает банк.
Данные показывают, что сейчас на одного пенсионера в среднем приходится 2,5 работающих. Однако прогнозы на будущее не столь оптимистичны — к 2050 году это соотношение может снизиться примерно до 1,3 работающих на одного пенсионера. Такие прогнозы в основном связаны с падением рождаемости. По предварительным данным Центрального статистического управления, в прошлом году в Латвии было зарегистрировано 12 571 новорожденный — на 13,2% меньше, чем в 2023 году.
"Если демографические тенденции сохранятся, то к 2050 году сумма, которую государство сможет выплачивать пенсионерам из первого уровня пенсионной системы, составит лишь около 25% от последней полученной зарплаты, что совершенно недостаточно для обеспечения финансово стабильной старости. Чтобы проводить старость, максимально не беспокоясь о деньгах, уровень дохода в пенсионном возрасте должен составлять не менее 70% от средней заработной платы, получаемой в трудовой деятельности", — подчеркивают эксперты банка.
"Чтобы наслаждаться как можно более финансово независимой старостью, путешествовать и заниматься любимыми делами, одной лишь государственной пенсии, к сожалению, недостаточно. В прошлом году средний размер пенсии в Латвии составлял всего 580 евро, что совсем не соответствует уровню дохода, обеспечиваемого заработной платой", - добавляют специалисты.
Ранее мы сообщали о том, 26% жителей Латвии не инвестируют в финансовые рынки из-за нехватки знаний. Как считают эксперты, это одна из причин, почему у них такие маленькие зарплаты и пенсии.