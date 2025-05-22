Эксперты считают, что жителям Латвии одной лишь государственной пенсии будет недостаточно

"До 2025 года возраст выхода на пенсию ежегодно увеличивался на три месяца. В настоящее время он достиг 65 лет, и, согласно закону, в ближайшие годы возрастной порог выхода на пенсию больше повышаться не будет. В то же время статистические данные свидетельствуют о том, что продолжительность жизни также растет — на данный момент она составляет в среднем 75,5 лет. Это означает, что в будущем мы будем жить дольше и проводить больше лет на пенсии, чем нынешние пожилые люди. Но возникает вопрос: как это повлияет на формирование пенсионных накоплений?", - сообщает банк.