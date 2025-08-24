В Латвии начинается метеорологическая осень, но на новой неделе еще может потеплеть до +24
С понедельника в Латвии начнется метеорологическая осень - температура воздуха устойчиво опустится ниже +15°, однако во второй половине недели в страну вновь придет более теплая воздушная масса, и в отдельных районах воздух днем может прогреться до +24°.
В начале недели в стране начнется метеорологическая осень — понедельник станет её официальным началом. Лишь в отдельных прибрежных районах и местами ещё сохранится метеорологическое лето. За начало осени принимают момент, когда средняя температура воздуха пять дней подряд держится ниже +15°.
В понедельник и вторник местами небо прояснится, но во многих районах облака принесут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер, на побережье — умеренный и местами довольно сильный западный, северо-западный ветер с порывами до 15–18 м/с. Во вторник ветер постепенно начнёт стихать. Ночами температура опустится до +7…+10°, на побережье до +10…+13°, а днём воздух прогреется до +13…+17°.
В среду и четверг дожди прогнозируются лишь местами — это будут самые сухие дни недели, так как к её концу в большинстве регионов снова пойдут осадки. Ветер будет слабым. Несмотря на то, что в большинстве районов установится метеорологическая осень, во второй половине недели в страну придёт более тёплая воздушная масса, и днём температура в отдельных местах может подняться до +20°, местами даже до +24°.