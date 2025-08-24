В Латвии начинается метеорологическая осень, но на новой неделе еще может потеплеть до +24

В среду и четверг дожди прогнозируются лишь местами — это будут самые сухие дни недели, так как к её концу в большинстве регионов снова пойдут осадки. Ветер будет слабым. Несмотря на то, что в большинстве районов установится метеорологическая осень, во второй половине недели в страну придёт более тёплая воздушная масса, и днём температура в отдельных местах может подняться до +20°, местами даже до +24°.