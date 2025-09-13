Банк видит больше, чем вы думаете! Что на самом деле скрывает кредитная история
Многие знают, что кредитная история играет ключевую роль при получении займа. Но что именно банк оценивает в кредитной истории потенциального заемщика? Может ли неоплаченный штраф за парковку стать препятствием для получения ипотечного кредита?
Руководитель отдела ипотечного кредитования Luminor Каспар Саусайс дал советы, как сохранить хорошую кредитную репутацию и на что обращают внимание банки при рассмотрении заявок.
Следите за своей кредитной историей
Кредитная история — это сводка о прошлых и действующих финансовых обязательствах человека: ипотеке, потребительских кредитах, автолизинге, студенческих займах, кредитных картах и кредитных линиях, а также об оплате коммунальных и телекоммуникационных счетов, штрафах за парковку, просрочках и долгах. По сути, это подробный отчёт о том, как гражданин исполнял свои обязательства и насколько ответственно управлял финансами.
Эти данные собираются в различных реестрах, например в кредитных бюро или в Кредитном регистре Банка Латвии, и используются для оценки способности человека брать новые обязательства. У банков есть доступ к этим базам, однако клиентам также рекомендуется отслеживать свою историю — это можно сделать, например, на сайте manakreditvesture.lv, авторизовавшись через интернет-банк. Так можно понять, как банк видит ваш кредитный профиль.
Критерии, на которые смотрит банк
Рассматривая кредитную заявку, банк оценивает множество факторов: как текущую дисциплину выплат, так и случаи просрочек, изменения графика из-за финансовых трудностей и накопление долгов. Один или два просроченных счета не обязательно станут препятствием для ипотеки, но систематические задержки могут свидетельствовать о рисках.
Банк обращает внимание и на нетипичные финансовые действия: если клиент каждый месяц полностью снимает зарплату наличными или регулярно переводит крупные суммы частному лицу, это вызывает дополнительные вопросы.
Думайте наперед
Кредитная история похожа на репутацию: она формируется годами, а испортить её можно очень быстро. Чтобы сохранить её на хорошем уровне, нужно дисциплинированно выполнять все платежи. Кроме того, важно тщательно обдумывать решение стать поручителем или созаемщиком — даже если речь идет о близком человеке. Если он не сможет погашать кредит, обязательства перейдут к поручителю, и это отразится на его кредитной истории, усложнив получение будущих займов.