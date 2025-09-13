Банк видит больше, чем вы думаете! Что на самом деле скрывает кредитная история

Кредитная история похожа на репутацию: она формируется годами, а испортить её можно очень быстро. Чтобы сохранить её на хорошем уровне, нужно дисциплинированно выполнять все платежи. Кроме того, важно тщательно обдумывать решение стать поручителем или созаемщиком — даже если речь идет о близком человеке. Если он не сможет погашать кредит, обязательства перейдут к поручителю, и это отразится на его кредитной истории, усложнив получение будущих займов.