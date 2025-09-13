Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 15:43
Было ваше, стало наше! Реальными бенефициарами многих латвийских компаний являются иностранцы
Иностранные граждане из 117 стран указаны как бенефициары латвийских предприятий, свидетельствуют данные Регистра предприятий. Больше всего среди них граждан Литвы, Эстонии и России.
Бенефициарами латвийских предприятий указаны иностранные граждане из 117 стран, свидетельствуют данные Регистра предприятий.
Больше всего среди бенефициаров граждан России - примерно 2400 человек. Около 2150 бенефициаров являются гражданами Литвы, примерно 1650 - гражданами Эстонии.
Также бенефициарами зарегистрированных в Латвии предприятий являются граждане таких стран, как Танзания, Того, Суринам, Судан и других.