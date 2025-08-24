Четыре знака зодиака, которым последние дни лета принесут освобождение

Для Рыб конец лета принесёт освобождение от внутреннего хаоса. Мысли станут упорядоченными, а интуиция начнёт подсказывать чёткие шаги. Это словно очищение — лёгкое, но глубокое. То, что вы отпустите в эти дни, уже никогда не вернётся, и именно в этом будет ваша сила.