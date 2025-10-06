Три месяца, когда рождаются души-хранители - люди с самой светлой аурой

Люди, родившиеся в феврале, словно смотрят дальше обычных границ. Среди них — прозорливые Водолеи, способные видеть будущее, и чувствительные Рыбы, чья эмпатия не знает пределов. Они ощущают мир тоньше других и часто интуитивно понимают, что происходит в душах людей. Их дар — исцелять, вдохновлять и нести знания. Иногда эта глубина делает их одинокими, но именно она превращает их в тех, кто помогает другим не потерять человеческое лицо.