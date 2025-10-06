В Елгавском крае зовут на борьбу с вредным растением
🌿 Земгальский регион планирования вместе с компанией Estonian, Latvian & Lithuanian Environment и Управлением охраны природы приглашают присоединиться к субботнику по борьбе с золотарником канадским (Solidago canadensis).
🗓️ Мероприятие пройдет 8 октября в 13:00 📍 в Эмбурге, Салгалесский край ⏱️ Продолжительность субботника – до 3 часов.
Вместе с экспертами вы узнаете: 🌱 почему инвазивные виды угрожают нашей среде, 🌍 как на их распространение влияют изменения климата, 🧤 и как наиболее эффективно бороться с золотарником. Если у вас есть вопросы и по другим инвазивным видам – эксперты помогут!
💚 Участникам будет предоставлен весь необходимый инвентарь, горячий чай и закуски. Возьмите с собой питьевую воду, тёплую одежду и рабочую форму (октябрь может преподнести сюрпризы – будьте готовы к дождю!).
🎁 И ещё – будут небольшие сюрпризы от Управления охраны природы, которые помогут лучше узнать природные ценности и пригодятся в повседневной жизни.
📞 С вопросами обращайтесь к руководителю проектов Регионального планирования Земгале Эдгару Пауловичу: +371 22337950
Субботник организован в рамках проекта MIP4Adapt.